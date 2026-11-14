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ACIDENTE

Atropelamento no centro de Apucarana mobiliza Corpo de Bombeiros

Adolescente de 16 anos ficou ferida e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Atropelamento no centro de Apucarana mobiliza Corpo de Bombeiros
Autor Atropelamento na Barra Funda mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana - Foto: ARQUIVO TN

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres na tarde deste sábado (14), na Rua Munhoz da Rocha, região central de Apucarana.

- LEIA MAIS: Homem é encontrado ensanguentado com lesões na cabeça perto de linha férrea em Apucarana

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O condutor da moto fugiu do local antes da chegada das equipes de resgate e segurança, sem prestar socorro à vítima. De acordo com o relato de um colega que acompanhava a jovem, ambos faziam a travessia correta pela faixa, localizada nos fundos de uma agência bancária, quando foram surpreendidos pelo motociclista, que entrou na via de forma repentina e atingiu a garota.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local. A adolescente sofreu uma lesão na perna esquerda e foi encaminhada para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A Polícia Militar (PM) também compareceu ao endereço para registrar a ocorrência e colher as informações necessárias para tentar identificar o autor do atropelamento.


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