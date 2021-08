Da Redação

Atropelamento é registrado próximo a entrada do João Paulo

Uma pessoa que ainda não teve a identificação revelada sofreu um atropelamento no final da tarde desta sexta-feira (20), na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo a entrada principal do Núcleo João Paulo, em Apucarana. O trânsito no local ficou lento por conta do acidente.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e realizaram o atendimento da vítima. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Quem precisou passar pela avenida durante o atendimento do acidente precisou ter paciência, pois o trânsito ficou bastante lento, nas duas pistas e o congestionamento se formou por vários metros no local.

