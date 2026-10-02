Atropelamento deixa menino de 6 anos ferido no Jardim Marissol em Apucarana
Menino foi atendido pelos bombeiros e levado consciente ao Hospital da Providência
Um menino de 6 anos ficou ferido após ser atingido por um veículo na tarde desta sexta-feira (2), na Rua Hugo Celso Hegeto, localizada no Jardim Marissol, em Apucarana. O garoto sofreu escoriações pelo corpo em decorrência do impacto da colisão.
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Mobilizada para prestar os primeiros socorros, uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, deslocou-se até o endereço da ocorrência.
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Após receber os cuidados iniciais ainda na via pública, o menino foi encaminhado consciente ao Hospital da Providência para passar por uma avaliação médica mais detalhada. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.