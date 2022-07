Atropelamento com morte é registrado em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira (8), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 20 horas na Rua Marcílio Dias, na Vila Shangri-la, próximo ao Colégio Agrícola Manoel Ribas.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, contudo, a vítima, identificada como Anderson Colacino, moradora do distrito de Pirapó, não resistiu e morreu no local do acidente. Equipes da Guarda Municipal (GM) e da Polícia Militar (PM) estão atendendo a ocorrência.

Segundo informações coletadas no local do acidente, a vítima era o motorista de um Fiat Palio. Após estacionar o carro em frente a casa do sogro, ele tirou o filho do banco traseiro e deixou a porta aberta. Quando retornou para fechar a porta, foi atingido por um Monza azul. A esposa da vítima também estava no carro e presenciou o acidente.

continua após publicidade .

O corpo chegou a ser arrastado e arremessado pelo Monza por aproximadamente 30 metros de distância onde se iniciou o acidente.

O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local. Investigações serão feitas pela Polícia Civil para a identificação do condutor responsável pelo atropelamento.

Assista a transmissão feita no local:

Siga o TNOnline no Google News