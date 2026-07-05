Atriz apucaranense conhece o ator 'The Rock' após ser convidada pela Disney

A atriz, influenciadora e cineasta apucaranense Luiza de Lucena Godoy Acosta, 24 anos, realizou um sonho ao conhecer o ator e produtor norte-americano Dwayne Johnson, o "The Rock", durante a passagem do astro pelo Brasil para divulgar o live-action de Moana.

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O encontro aconteceu na última quinta-feira (02) e foi divulgado neste sábado (04) após uma mobilização nas redes sociais e reuniu Luiza com os atores João Vitor de Paiva Bittencourt e Raphael Andrasy, colegas de elenco do longa "Colegas 2 – Colegas e o Herdeiro", que estreia nos cinemas brasileiros em 13 de agosto. O trio foi convidado pela Disney e pôde conhecer o astro durante o evento de lançamento do filme no Rio de Janeiro.



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Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial de Colegas e o Herdeiro celebrou o momento. "Nossos Colegas encontraram o The Rock após muita torcida nas redes sociais". A produção também destacou que "os atores realizaram o sonho de conhecer o astro de cinema Dwayne Johnson" e agradeceu à Disney pelo convite e ao ator "pelo abraço carinhoso aos nossos representantes". A postagem também afirma que o elenco já sonha em convidar The Rock para a estreia nacional do filme.



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A ligação entre o elenco brasileiro e o ator vai além da admiração pelo trabalho no cinema. Segundo a produção, todos acompanham a história de amizade entre Dwayne Johnson e Milton McBride Rosen, amigo do ator que tem síndrome de Down e inspira o elenco do longa brasileiro. "Os heróis de Colegas e o Herdeiro mostram a história de amigos que não desistem um do outro. Que atravessam o mundo pra ficar juntos. Que provam que o amor verdadeiro não vê diferenças nem limites", destacou a publicação.

Natural de Apucarana, onde mora com sua família, Luiza vem construindo uma trajetória de destaque no cinema nacional. Em Colegas 2 – Colegas e o Herdeiro, ela interpreta Letícia, uma jovem aventureira que embarca com um grupo de amigos em uma viagem ao Uruguai para ajudar o personagem Stalone a buscar uma herança. A atriz também atua em espanhol durante o filme. Pelo trabalho, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival, um dos principais festivais dedicados ao cinema brasileiro nos Estados Unidos, concorrendo ao lado de nomes como Fernanda Montenegro.

Dirigido por Marcelo Galvão, Colegas 2 – Colegas e o Herdeiro dá sequência ao filme lançado em 2012 e acompanha uma nova aventura protagonizada por personagens com síndrome de Down. A produção tem como foco temas como amizade, autonomia, inclusão e superação, e chega aos cinemas brasileiros no dia 13 de agosto.

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Dwayne Johnson está no Brasil para divulgar o live-action de Moana, produção da Disney dirigida por Thomas Kail. Além de interpretar novamente o personagem Maui, papel que também dublou na animação original, o astro atua como produtor do longa, que estreia nos cinemas brasileiros na próxima semana.







