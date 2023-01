Através do futebol, projeto social acolhe jovens em Apucarana

Da Redação

Um projeto social vem ganhando força no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná. O “1Gol de Letra”, idealizado pelo ex-jogador José Roberto Bezerra, reúne em todos os finais de semana, no antigo campo do Frigosantos, diversos garotos e garotas que querem treinar futebol, mas não têm condições de pagar em outros lugares. Veja o vídeo abaixo.

Segundo Roberto, ele resolveu dar início ao projeto há três anos e meio, quando viu a necessidade de auxiliar os jovens do bairro. “Eu e minha esposa sentimos a necessidade de ter esse projeto devido a sequência de jovens ociosos no bairro. Como eu já vivi do futebol, e Deus nos deu esse dom, não foi para encerrar a carreira, mais para poder ajudar. Então como ferramenta, nada mais justo do que a gente agregar os nossos valores aos jovens da comunidade”, comenta.

O ex-atleta, que encerrou sua carreira profissional em 2013, afirma que o projeto já deu resultado. “Muitos desses jovens tomaram um rumo certo na vida. Tem uns que já estão na faculdade, estão trabalhando, tem três que estão no exército, mandam mensagens agradecendo e quando podem estão aqui treinando. E alguns garotos estão sendo encaminhados para clubes de futebol”, revelou o treinador.

Apesar do sucesso de aderência dos jovens da comunidade, o projeto ainda necessita de ajuda financeira. “É uma sensação de dever cumprido, de entender que o projeto não é meu e da minha esposa. Nós somos uma equipe, o psicólogo, os professores que renunciaram, a minha esposa que está todo dia correndo atrás de alguma coisa. O que nós precisamos hoje é de empresários que queiram abraçar essa ideia”, pede Roberto.

No final de janeiro, cerca de 10 jovens do projeto farão uma viagem à Ribeirão Pires, no interior de São Paulo, onde vão realizar testes durante 15 dias. Os jogadores serão avaliados pelo Paulo Pedro Vieira, treinador com passagens por diversos clubes no Brasil, incluindo o sub-20 do Corinthians entre os anos de 2003 e 2004.

Entre os alunos, Arthur Evandro da Silva Klain, de 13 anos, já atua em campeonatos de categorias de base. O jovem, que joga do Laranja Mecânica de Arapongas e até disputou um torneio na Holanda, diz que os aprendizados no “1Gol de Letra” foram essenciais. “Já joguei a Liga de Maringá, a Liga de Londrina, entre outras competições. O projeto me ajudou bastante, eu peguei um pouco mais de passes, experiências no campo”, contou o jogador, esse que ficará no time de base do Palmeiras por duas semanas realizando testes.

Participando desde o início do projeto, o goleiro Luiz Fernando Valmorbida, de 18 anos, que tem o sonho de se tornar atleta profissional, valoriza a importância do projeto e diz que está na expectativa pelos testes em São Paulo. “Estou preparado para os testes, comprei luva nova e pintei até o cabelo para ir. Estou na expectativa que vou me sair bem e vou ficar por lá. A importância do projeto é das crianças que não têm condições de pagar uma escola de futebol, aqui é de graça, aqui abraça todo mundo, qualquer tipo de gente, seja homem ou mulher”, disse.

Primeira menina a aderir no projeto, Jéssica Aparecida Fernandes Vieira, de 13 anos, não esconde também o desejo de seguir carreira no esporte. “Tenho muito um sonho de ser jogadora desde pequena, eu vi esse projeto e quis participar. O projeto é incrível porque o treinador me ajudou muito a evoluir e acho que se eu tivesse oportunidade de ir, levaria esse projeto para o coração”, disse.

Ainda de acordo com o Roberto, A Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana auxilia o projeto social através de materiais e manutenção do campo. Contudo, quem tiver o interesse de ajudar mais a iniciativa, pode entrar em contato através redes sociais no Facebook, Instagram ou site.

