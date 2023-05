Ato no Monumento ao Expedicionário lembra o Dia da Vitória

Da Redação

Ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que combateram na 2ª Guerra Mundial, foram lembrados através de uma homenagem nesta segunda-feira (08/05). O comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo, e o prefeito Junior da Femac colocaram um corbélia de flores junto do Monumento ao Expedicionário, situado no Centro Cívico José de Oliveira Rosa.

A cerimônia contou com a presença de militares do 30º BIMec e também das forças auxiliares (bombeiros e polícia militar). Estiveram presentes também o presidente do Legislativo, Luciano Molina, e os comandantes do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio, e do 11º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Leandro Zotelli de Mattos. O evento também foi prestigiado por estudantes do Colégio Estadual Santos Dumont e do Colégio Platão.

Junior da Femac afirma que o Monumento ao Expedicionário, situado em área central da cidade, possui um simbolismo importante. “O monumento, que está localizado ao lado da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, é o símbolo da liberdade e da democracia. O Dia da Vitória tem um significado para a humanidade, pois foi quando o mundo pôde dizer: estamos livres da tirania; venceu a liberdade, venceu a democracia. E isso aconteceu com o custo de muitas vidas, entre as quais de brasileiros”, reitera Junior da Femac.

O tenente-coronel Figueiredo fez a leitura da ordem do dia, que é uma mensagem escrita pelo ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro. A mensagem lembra que a Segunda Guerra Mundial, deflagrada em 1939, estendeu-se por seis anos. Avalia- se que o número de mortos supere 70 milhões de pessoas, além de ter ocasionado a ruína de várias cidades e a desolação de nações.

A rendição das forças do Eixo aos Aliados, em 8 de maio de 1945, levou ao término oficial do conflito na Europa. Anualmente, as nações comemoram essa data como o Dia da Vitória, isso para marcar o esforço que pôs fim aos combates e também para lembrar o sacrifício de soldados e de civis. A mensagem lembra ainda que o Exército Brasileiro esteve à frente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que foi integrada por 25 mil militares e que participaram de diversos combates durante a 2ª Guerra Mundial.

