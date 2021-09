Ato em Apucarana marca Dia Nacional do Agente de Trânsito

Da Redação

Os 17 agentes de trânsito de Apucarana participaram de um momento especial nesta quinta-feira (23) para comemorar o Dia Nacional do Agente de Trânsito. O ato, realizado no Departamento de Trânsito, localizado na Rua Tamandaré, contou com bênção da equipe, das instalações e de veículos, além de um café da manhã.

O prefeito Junior da Femac participou da celebração, acompanhado do vice, Paulo Sérgio Vital, e da secretária da Fazenda, Sueli Pereira. Também estiveram presentes o chefe da 15a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Fernando Garcia Algarte, o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, e o superintendente municipal de Trânsito e Segurança, major Vilson Laurentino da Silva.

A bênção foi feita pelo padre Laércio José de Lara, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, situada no Núcleo Habitacional João Paulo. O prefeito de Apucarana salientou, citando um trecho bíblico (João 10:10), que a principal missão dos agentes é salvar vidas. “Ao ver um agente de trânsito, o motorista pensará duas vezes antes de furar um sinal, fazer uma conversão proibida ou dirigir atendendo um celular. O trabalho dos agentes, com certeza, contribui com a diminuição de acidentes e de vítimas”, frisa Junior da Femac.

O agente Felipe Augusto Rosa falou em nome dos seus colegas. “A Prefeitura, através da Engenharia de Tráfego, faz as obras viárias para tornar a cidade mais receptiva, tanto para os apucaranenses quanto para as pessoas que nos visitam. E nós somos o elo de ligação entre o poder público e a população. Recebemos elogios, críticas e os anseios da população. Entretanto, a nossa missão maior é salvar vidas, orientando e conscientizando com o objetivo de diminuir os acidentes”, reforça Rosa.

O diretor-presidente do Idepplan afirma que o setor de trânsito é dividido em departamentos, visando maximizar os resultados. “Temos o Departamento de Trânsito, onde funciona também a Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) e onde trabalham os agentes, com a função de educação no trânsito, fiscalização e orientação. O setor possui ainda a engenharia de tráfego, responsável por realizar intervenções para melhorar a fluidez do trânsito”, pontua Mendes.

No Dia Nacional do Agente de Trânsito, o prefeito Junior da Femac aproveitou para comunicar que em breve o Departamento de Trânsito, onde os agentes estão lotados, ganhará sede própria. Atualmente, o setor funciona em prédio alugado na Rua Tamandaré e, até meados de outubro, deverá se transferir para um imóvel próprio situado nas proximidades da Associação Filantrópica “Ferra Mula”.