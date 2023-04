Atletismo e tênis de mesa movimentam os JEP's nesta terça (11)

Da Redação

As competições será para a categoria B

A fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), em Apucarana, prossegue nesta terça-feira (11), a partir das 08h30, com as modalidades de atletismo e tênis de mesa na categoria B, de 12 a 14 anos de idade, para competidores da categoria masculina e feminina.

O atletismo será disputado na pista do Complexo Esportivo Lagoão, enquanto o tênis de mesa acontecerá no Centro da Juventude Alex Mazaron.

“Depois do encerramento das modalidades coletivas na semana passada agora daremos início as disputas individuais, com os campeões do atletismo e do tênis de mesa se classificando para a fase final que acontecerá de 4 a 12 de agosto em Apucarana. Já nesta quarta-feira ocorrerá o xadrez no Centro da Juventude, que iniciará às 8h30. A fase municipal dos JEP's conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na modalidade de atletismo serão realizadas as provas de 80m, 150m, 800m, 2.000m, revezamento 5x80m, arremesso de peso, salto em distância e lançamento do dardo.

Estão inscritos no atletismo alunos/atletas dos colégios Alberto Santos Dumont, Tadashi Enomoto, Mater Dei, Polivalente, São José e Izidoro Luiz Cerávolo. Já o tênis de mesa terá representantes dos colégios Padre José Canale, Tadashi Enomoto, Nossa Senhora da Glória (Glorinha) e São Bartolomeu.

Na semana passada, com competições nos ginásios do Lagoão e do Colégio São José, nos complexos Áureo Caixote e Estação Cidadania e nas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), foram encerradas as modalidades de basquetebol, futsal, voleibol e vôlei de praia, categorias A e B (masculino e feminino).

O Colégio São José foi campeão na fase municipal dos JEP´s nas modalidades de futsal masculino B e feminino A e B, no voleibol masculino A e B e feminino A e B e no vôlei de praia masculino A e B e feminino A e B. O Colégio Platão conquistou o título no basquetebol masculino A e B e no feminino A e B e no futsal masculino A.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

