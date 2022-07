Atletismo e natação dão início ao 61º Jogos Universitários do Paraná

Da Redação

A Fase Estadual do 61° Jogos Universitários do Paraná (JUP's) começou neste sábado (16), com as modalidades do Atletismo e da Natação, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana. Além destas, outros locais de prova receberam o xadrez, judô, badminton, taekwondo, tênis de mesa e tênis de campo, além das modalidades coletivas.

O atletismo realizou provas durante um dia e meio para classificar atletas e universidades para os Jogos Universitários Brasileiro (JUBS). Na classificação geral feminina, ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar a Unicesumar, Centro Universitário Integrado e UFPR-Curitiba, respectivamente. No masculino, o pódio se repete.

A natação também encerrou no segundo dia de jogos, no mesmo ritmo do atletismo. Os três campeões gerais da categoria feminina foram a Unicesumar, PUC-PR e UEL (primeiro, segundo e terceiro colocado respectivamente). Na categoria masculina, troca o terceiro colocado, UEL, pela UEM.

De mãe para filha

Luzineide Aparecida Motta dos Santos, que era atleta do arremesso de peso, diz ser apaixonada pelo atletismo. Quando ela decidiu parar, a sua filha, Jordana Stella Motta dos Santos resolveu iniciar na modalidade. Por conta disso, Luzineide decidiu fazer o curso de arbitragem para estar próxima de sua filha nas competições.

Em tom de brincadeira, a filha Jordana, competidora do arremesso de peso confessa que sua iniciação no atletismo foi “na força do ódio”, aos 10 anos, pois sua mãe e sua irmã fazem parte da modalidade. “Antes eu fazia natação, e eu tinha que esperar a minha irmã sair do treino dela. Então, ao invés de fazer nada durante esse tempo de espera, eu decidi treinar no atletismo também, e aí não parei mais.”, finaliza a atleta.

Quebra de recordes

O atletismo contou com participantes que quebraram recordes das 60 edições. No lançamento de martelo masculino, o atleta João Percegona, representante da UFPR de Curitiba, atingiu a maior distância das edições dos Jogos Universitários do Paraná com 56m26.

Na mesma modalidade, na categoria feminina, a recordista Ana Lays Bayer, estudante da Unicesumar, fez 55m63. O lançamento de disco feminino ficou marcado pela atleta Marya Izabella Botega Netto, do Centro Universitário Integrado, com 43m70.

A natação também teve recordistas, com a Unicesumar em destaque ao estar presente em 10 dos 12 recordes. Confira abaixo as classificações da natação.

Os Jogos Universitários do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Universitário (FPDU) e Prefeitura de Apucarana. COM/JUPS Erica Fernanda

Recordes Natação

400m Livre Cristian Machado – Unicesumar – 04:10.21

200m Peito feminino e masculino

Beatriz Schlickmann – PUC – 02:45.84 Gustavo Bessa – Unicesumar – 02:22.08

100m Borboleta masculino e feminino

Pedro Antônio Boeing – Unicesumar – 00:55.23 Neima Martins Celestino – Unicesumar – 01:08.94

Revezamento 4x200 livre feminino

Unicesumar – 09:24.51 - Mariana Fonseca Faria - Ana Carolina Lucieto - Rafaela Kupicki - Naima Martins Celestino

200m Medley masculino e feminino

Antônio Sabedotti – PUC-PR – 02:08.09 Mariana Fonseca Faria – Unicesumar – 02:31.23

200m Borboleta masculino e feminino

Cristian Machado – Unicesumar – 02:08.95 Naina Matins Celestino – Unicesumar – 02:36.84

Revezamento 4x100m masculino

Unicesumar – 03:31.31 - Gustavo Bessa - Júlio Nobuyuki Ito - Pedro Antônio Boiens - Cristian Machado

100m Costas masculino

Isaac Guimarães Saraiva – Unicesumar – 00:58.84

