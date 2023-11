Atletismo de Apucarana tenta o quarto título seguido nos Parajaps

Formada pelos atletas João Gomes Moreira, José Carlos Santos e Ubiratan Luís de Oliveira, a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana participará de 20 a 22 de novembro no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, da 11ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). Na ocasião, a equipe tentará o quarto título seguido na categoria de deficientes visuais.

Os três atletas competirão em três provas cada. João Gomes disputará as provas de 800m, 1.500m e lançamento do dardo; José Carlos participa no lançamento do dardo, lançamento de disco e arremesso de peso, enquanto Ubiratan compete nas provas de 400m, 800m e 1.500m.

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, nas três últimas edições dos Parajaps, a equipe apucaranense conquistou 21 medalhas. “Nas temporadas de 2019, 2021 e 2022, todas realizadas em Londrina, a equipe ganhou 13 medalhas de ouro, sete de prata e uma de bronze, sendo campeã geral na classificação da categoria de deficientes visuais nesses anos. O trio compete com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros. A competição não foi realizada em 2020, devido à covid-19.

Na competição do ano passado, disputada na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), os apucaranenses faturaram oito medalhas, com cinco de ouro e três de prata.

Na categoria T12, João Gomes foi campeão nas provas de 800m e 1.500m e obteve o primeiro lugar na F12 no lançamento do dardo. Ubiratan conquistou na categoria T13 a primeira posição nos 800m e nos 1.500m e foi prata na prova de 5.000m, enquanto José Carlos na categoria F11 ganhou prata no lançamento de disco e no lançamento do dardo. Este último competidor teve como guia o atleta Ghandi dos Santos Reinehr. Com os resultados, Apucarana foi campeã geral por equipe na disputa de deficientes visuais pelo terceiro ano seguido.

