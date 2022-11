Atletismo de Apucarana se destaca nos Parajap's; confira

Da Redação

Os apucaranenses, que são deficientes visuais, conquistaram oito medalhas, sendo cinco de ouro e três de prata

Representada pelos atletas João Gomes Moreira, Ubiratan Luis de Oliveira e José Carlos Santos, a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana foi destaque na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), durante a realização na 10ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajap's).

Os apucaranenses, que são deficientes visuais, conquistaram oito medalhas, sendo cinco de ouro e três de prata.

Na categoria T12, João Gomes foi campeão nas provas de 800m, 1.500m e lançamento de dardo. Ubiratan conquistou na categoria T13 a primeira colocação nos 800m e nos 1.500m e foi prata na prova de 5.000m, enquanto José Carlos na categoria F11 ganhou prata no lançamento de disco e no lançamento do dardo. Este último competidor teve como guia o atleta Ghandi dos Santos Reinehr. Com os resultados, Apucarana foi campeã geral por equipe na disputa de deficientes visuais pelo terceiro ano seguido.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, acompanhou a competição em Londrina. “Mais uma vez os nossos atletas estão de parabéns, pois conseguiram bons resultados nos Parajap´s, trazendo oito medalhas para Apucarana, com o trio contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Os Parajap's foram promovidos pelo Governo do Estado por meio da Superintendência Geral do Esporte com total apoio da Prefeitura de Londrina.

