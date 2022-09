Atletismo de Apucarana disputa a fase final dos JOJUP's em Cascavel

Da Redação

Nove atletas de Apucarana, sendo seis na categoria masculina e três na feminina, participam da fase final da modalidade

Nove atletas de Apucarana, sendo seis na categoria masculina e três na feminina, participam da fase final da modalidade nos 34º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's). A competição acontecerá de 23 a 25 de setembro no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, Oeste do Estado. A disputa, dividida em várias provas, terá a presença de atletas de 23 cidades paraenses.

A fase final do atletismo contará com cinco etapas. A primeira ocorrerá nesta sexta-feira (23), a partir das 14h. A segunda e terceira etapas serão realizadas neste sábado (24), a partir das 08h. A quarta e quinta etapas, por sua vez, serão desenvolvidas no domingo (25), também com início às 08h.

“Os nossos jovens atletas vão para mais uma competição estadual com a expectativa de alcançar bons resultados. O nosso atletismo é forte, tem tradição e é muito respeitado no Paraná. A torcida será grande para que venham muitas medalhas para Apucarana”, frisa o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.





Representatividade

A cidade de Apucarana será representada nos 34º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's) pelos atletas Clayton Gomes Maciel, Kelvis dos Santos Borge Neco, José Vitor Ribeiro, Gustavo Henrique Grisostomo, João Pedro Machado Dias e Paulo Henrique de Souza (masculino), Helen Vitória de Oliveira, Sandy Luzia Neves da Silva e Isabelle Thaise Pinheiro (feminino).

Os competidores participarão das provas de 100m, 200m, 400m com barreiras, 800m, 1.500m, 3.000m, 5.000m, 4x100m, 4x400m, salto em distância, salto em altura, lançamento de dardo e arremesso de peso.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

