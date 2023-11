Atletismo de Apucarana conquista seis medalhas de ouro nos Parajaps

Com seis medalhas de ouro, a equipe masculina de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana conquistou no início dessa semana o quarto título seguido da categoria deficientes visuais nos Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). A competição de atletismo por três dias foi realizada no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu.

continua após publicidade

Na disputa estadual, Apucarana foi representada pelos atletas João Gomes Moreira, Ubiratan Luis de Oliveira e José Carlos Santos. O trio participa dos Parajaps desde 2019, quando a competição foi desenvolvida na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

“Os três atletas deram um show nessa semana em Foz do Iguaçu, mostrando a força e o potencial do atletismo de Apucarana nos Parajaps, num trabalho que é realizado com carinho, qualidade e eficiência há vários anos no município e que tem o respaldo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Festival de Natação ocorre no Complexo Esportivo Lagoão neste sábado

A modalidade de atletismo no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti teve início nessa segunda-feira (20/11) e terminou nessa quarta pela manhã.

O atleta João Gomes foi campeão nas provas de 800m e 1.500m na categoria T12 e no lançamento do dardo na categoria F12. Ubiratan subiu no lugar mais alto do pódio nas provas de 400m, 800m e 1.500m na categoria T13, enquanto José Carlos foi quinto colocado no lançamento do dardo, sexto no lançamento de disco e sétimo no arremesso de peso.

continua após publicidade

Mais de 2 mil atletas, de 49 cidades do Paraná, competiram em Foz de domingo a quarta-feira (19 a 22). Foi o maior número de participantes desde a criação da competição. Em 2019 foram 1.358 atletas. Em 2022, quando os jogos foram retomados após a pandemia, 1.377.

Os Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajaps) integram a lista de 11 jogos oficiais promovidos anualmente pelo Governo Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

Siga o TNOnline no Google News