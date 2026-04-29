Atletismo de Apucarana conquista medalhas em torneio estadual

A equipe de atletismo de Apucarana obteve um desempenho expressivo no Torneio da Federação de Atletismo do Paraná (FAP), disputado no último final de semana na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Competindo nas categorias sub 16, sub 14 e sub 12, os atletas apucaranenses, sob a coordenação do professor José Marcelino da Silva, o Grillo, conquistaram um total de 19 medalhas, sendo oito de primeiro lugar, sete de segundo e quatro de terceiro. O grande nome da competição foi Nathan Augusto Almeida Gerin, da categoria sub 12, que bateu dois recordes paranaenses nas provas de 60 metros rasos e 600 metros rasos.

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O prefeito Rodolfo Mota celebrou as conquistas e destacou que o alto nível do torneio, que reuniu equipes de cidades como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Campo Mourão, comprova a eficácia do trabalho de base realizado no município. “Esses resultados nos enchem de orgulho e mostram que Apucarana está no caminho certo, investindo em nossos jovens, oferecendo estrutura e incentivando talentos. Ver nossos atletas subindo ao pódio em uma competição de alto nível é a prova de que trabalho sério gera conquistas. Parabenizo cada atleta, o professor Grillo e todas as famílias que acreditam no esporte como instrumento de disciplina, cidadania e futuro”, disse o prefeito.

O coordenador José Marcelino da Silva, o Grillo, reforçou a relevância dos resultados frente à presença de delegações de peso do estado. “Participamos das categorias de base da competição e, graças a Deus, fomos muito bem em um torneio de nível estadual. Tivemos a presença de equipes de diversas cidades do Paraná, como Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Cambé, Ibiporã, Palmas, Medianeira, Rolândia, Mandaguari, Campo Mourão, Paranavaí e Nova Esperança. Isso valoriza ainda mais o desempenho dos nossos atletas, que representaram muito bem Apucarana”, observou Grillo.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, complementou que o sucesso no torneio é reflexo de um projeto de longo prazo que abrange corridas, saltos e diferentes faixas etárias. “Apucarana teve uma participação extraordinária. Tivemos atletas se destacando nas corridas, nos saltos e em diferentes faixas etárias, o que demonstra a força e a renovação do nosso atletismo. Esses resultados são fruto de treinamento sério, dedicação dos atletas, apoio das famílias e do trabalho comprometido do professor Grillo. Seguiremos investindo no esporte, porque sabemos que ele transforma vidas e revela talentos para o futuro”, concluiu o secretário.

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Confira o resultado dos atletas de Apucarana

1° Lugar

– Sub16. Ana Clara Pavesi: Salto em altura.

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– Sub16. Ana Clara Pavesi: Salto em distância.

– Sub16. Kethellyn Vitória de Lima: 2.000 metros.

– Sub16. Adryan Gomes: Salto em Altura.

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– Sub14. Allana Sloboda Rodrigues: 800 metros.

– Sub12. Nathan Augusto Almeida Gerin: 60 metros.

– Sub12. Nathan Augusto Almeida Gerin: 600 metros.

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– Sub14. Ana Clara Pavesi: Salto em distância.





2° Lugar

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– Sub16: Miguel Pires: Salto em distância.

– Sub16. Maurício Isaac: Salto em altura.

– Sub12. Leonardo Gonçalves: 60 metros.

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– Sub12. Leonardo Gonçalves: 600 metros.

– Sub12. Alícia Sloboda Rodrigues: 60 metros.

– Sub16. Kethellyn Vitória de Lima: 1.000 metros.

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– Sub14. Allana Sloboda Rodrigues: 150 metros.





3° Lugar

– Sub16. Pedro Henrique Rodrigues Bosso: Salto em altura.

– Sub12. Yan Guilherme Freitas Félix: Salto em distância.

– Sub12. Francisco de Assunção Nedoptalski: 600 metros.

– Sub16. Miguel Pires: 75 metros.





Também representaram a equipe de Apucarana os atletas: Vitória Proença; João Vitor Bernardo; Pedro Torres; Emilly da Silva; Isadora Bezerra; Annalu de Moraes; Lorena Chagas; Luiz Gustavo Fernandes; José Miguel Vilsinski; Gabriel Magro; Arthur Felix; Cauã Motta; Caio dos Santos; Gabrielly Arruda; Alice Nikitiniere; Kimberly Vilas Boas; e Nathaly da Silva.