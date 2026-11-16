A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana conquistou 25 colocações entre os três primeiros lugares durante a Maratoninha da Colônia Esperança, realizada no último sábado (14), no distrito de Colônia Esperança, em Arapongas. A competição regional reuniu aproximadamente 450 atletas de seis municípios, incluindo representantes de Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Mandaguari e Apucarana.

- leia mais: Café da Serra de Apucarana ganha vitrine nacional na maior feira do setor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Contando com competidores nas categorias de 2 a 13 anos, a delegação apucaranense alcançou resultados expressivos e garantiu 12 medalhas de ouro com Lucas Chagas, Kayla Gabriele da Silva, Isis Pazianoti, Paulo Ricardo Bezerra Junior, Kimberly da Silva, Manuela Lima Pego, Lorena Nascimento Chagas, Gabriel Magro Kurunzi, Francisco Assunção, Milena Souza Castelo, Murilo Rian de Souza e Kethellyn Vitória de Lima, além da participação dos integrantes do programa municipal Bolsa Atleta, Adryan Gomes da Silva e Pedro Henrique Rodrigues Bosso.

O desempenho das categorias de base foi celebrado pela administração municipal e pela comissão técnica como reflexo direto do incentivo contínuo à iniciação esportiva. O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a presença de crianças pequenas em eventos competitivos vai além das medalhas, pois promove a convivência, aproxima as famílias e consolida o esporte desde a infância como ferramenta de construção de oportunidades futuras.

Acompanhando a equipe ao lado do professor Luizinho, o coordenador municipal de Atletismo, professor José Marcelino da Silva, o Grilo, avaliou positivamente o envolvimento das crianças a partir dos dois anos, destacando inclusive a participação espontânea de irmãos mais novos dos alunos que ainda não treinam regularmente. Já o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, enfatizou que o contato com outros competidores fortalece o vínculo com a modalidade e permite identificar novos talentos, em um evento onde todos os participantes foram premiados com medalhas.