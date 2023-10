Atletismo apucaranense se destaca nas provas de Botucatu e Cambé

Os atletas da equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana fizeram bonito nesse sábado (28/10), durante as disputas da 7ª Copa do Futuro em Botucatu-SP e da 11ª edição da Corrida “Desafiando Gigantes” em Cambé.

Na competição realizada no interior paulista no Estádio João Roberto Pilan, Apucarana conquistou quatro medalhas, com duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Já no Estádio José Garbelini em Cambé, a equipe do município ganhou quatro medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze.

“Mais uma vez a nossa equipe de atletismo deu show conquistando 13 medalhas pelas duas competições realizadas no final de semana. Fomos destaques em Cambé e em Botucatu, mostrando o trabalho sério que é realizado nessa modalidade e que tem o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Em Botucatu, em competição promovida pela Federação Paulista de Atletismo, destaque para os atletas Pedro Henrich Machado de Oliveira e Madelaine Gomes da Silva, que faturaram a medalha de ouro na prova de salto em altura. Pedro fez a marca de 1,65 e Madelaine com 1,68. Com isso, ela consolidou o primeiro lugar no ranking brasileiro na categoria sub-16 e foi para a segunda colocação no ranking nacional na categoria sub-18.

Andrelize Pereira da Cruz foi segunda colocada na prova de 1.000m e Yohan Gabriel Brandino de Oliveira obteve a terceira posição também na prova de 1.000m.

Em Cambé foram campeões os atletas Pedro Henrique Neves Bernardo (300m), Yan Guilherme Félix (100m), Analice Siqueira Proença (50m) e Ana Clara Pavesi (200m).

João Vitor Neves Bernardo e Thabata Vitória de Araújo ganharam a medalha de prata na prova de 300m. Já os competidores Romulo e Nathaly Monteiro na prova de 400m e Guilherme Paschoal na prova de 1.000m faturaram a medalha de bronze.

A 11ª edição da Corrida “Desafiando Gigantes” ocorreu pelas categorias de 8 a 9 anos, de 10 a 11 anos, 12 a 13 anos, 14 a 15 anos e de 16 a 18 anos (masculino e feminino).

