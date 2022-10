Atletismo apucaranense disputa a fase final dos JAP´s em Cascavel

Da Redação

Cinco atletas da equipe de atletismo de Apucarana disputam a competição

Cinco atletas da equipe de atletismo de Apucarana disputam neste final de semana (21, 22 e 23), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, a fase final da 64ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A competição, que reunirá atletas de 13 municípios, é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e conta com o apoio da Prefeitura de Cascavel.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que Apucarana será representada pelos atletas Edson Aparecido Emídio, Luiz Henrique Pereira, Ghandi dos Santos Reinehr, Artur Vinícius de Souza Damas e Claudete Pinheiro de Freitas Biz.

“Será uma competição muito difícil como acontece em todos os anos, pois estão inscritos os melhores do Paraná, atletas de nível nacional e internacional. Enfrentaremos atletas com grande potencial de cidades como Colombo, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, entre outras. Só o fato de estar competindo com eles já nos deixa satisfeitos. O nosso atletismo, que tem tradição nos JAP´s, conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Edson, que é um dos atletas mais experientes da equipe, disputará as provas de 5.000m e 10.000m; Luiz Henrique compete nas provas de 1.500m, 5.000m e 10.000m; Ghandi participará dos 200m e 400m; Artur atuará na prova de salto em altura e Claudete disputa os 5.000m e os 10.000m.

Destaque para Edson, que nos Jogos Abertos do Paraná no ano passado também em Cascavel, conquistou a medalha de ouro na prova de 3.000m com obstáculos. Ele fez o tempo de 9´28”.

Serão 24 provas neste final de semana no CNTA, sendo as seguintes: 1.500m; 10.000m; 100m; 110m com barreiras; 200m; 3.000m com obstáculos; 400m com barreiras; 400m; 5.000m marcha atlética; 5.000m; 800m; arremesso de peso; decatlo; heptatlo; lançamento do dardo; lançamento do disco; lançamento do martelo; revezamento 4x100m; revezamento 4x400m; revezamento 4x400m misto; salto com vara; salto em altura; salto em distância e salto triplo.

Também competem nos JAP´s, atletas de São José dos Pinhais, Rolândia, Cascavel, Pinhão, União da Vitória, Foz do Iguaçu, Guaíra e Toledo.

