Atletas internacionais são recebidos pela diretoria da Cresol

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Estes atletas são patrocinados pela cooperativa, que investe no evento esportivo pelo segundo ano seguido

A diretoria da Cooperativa de Crédito Cresol, de Apucarana, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 27, para recepcionar os atletas de Uganda e do Quênia que irão participar da Prova Pedestre 28 de janeiro que acontece neste sábado. Estes atletas são patrocinados pela cooperativa, que investe no evento esportivo pelo segundo ano seguido.

continua após publicidade .

Para o presidente da Cresol, Claudomiro Garcia, este é um momento bem especial para a cooperativa.

“É muito especial fazer parte, junto com a prefeitura e com a secretaria de esportes do município de Apucarana, recebendo hoje esse pessoal, que são corredores internacionais, com sucesso no mundo inteiro, e a Cresol tem um sentimento gratificante de participar desse evento, patrocinando este pessoal que vem de uma ala internacional com grandes vitórias mundo afora”, declarou.

continua após publicidade .

Garcia disse que estes atletas inspiram outras pessoas no país deles e muitos têm histórico de dificuldades, o que remete a própria história da cooperativa.

- LEIA MAIS: Com africanos, 60ª Prova 28 de Janeiro é lançada no Senac; veja

“A Cresol nasceu de agricultores familiares e hoje pode contribuir, ajudar pessoas mundo afora. E esses atletas também, eles vêm até o Brasil, conquistam as suas vitórias e vão levar recursos para as suas famílias em seus próprios países, ou seja, eles estão contribuindo para a melhora da qualidade de vida nos seus locais de origem, por isso, nos sentimos gratos em participar desse evento”, disse o presidente da cooperativa.

continua após publicidade .

“A Cresol tem o compromisso de estar junto da comunidade, contribuindo com a economia local, ajudando no desenvolvimento da nossa região, por isso, já é o segundo ano consecutivo que participamos como patrocinadores do evento”.

Moacir Marconi, conhecido como Coquinho é técnico e agente dos atletas internacionais. Ele afirma que essa prova é tão importante para estes corredores, que a ansiedade deles pela Prova 28 de janeiro é imensa, e apesar de serem todos amigos, existe uma rivalidade.

“O nosso campeão, recordista do ano passado, Maxwell Rotichi, de Uganda, tem expectativa de quebrar outro recorde novamente, e da mesma forma, os outros corredores, também querem deixar a sua marca. Então eu acho que essa corrida será uma grande prova, será muito legal de assistir”, observou o técnico.

Siga o TNOnline no Google News