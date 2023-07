Atletas e técnicos elogiam a realização dos 62º JUPS em Apucarana

A 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS), iniciada nesse sábado pela manhã e que terminará na próxima quinta-feira (13/07), em Apucarana, tem recebido muitos elogios dos atletas e dos treinadores pela estrutura e organização da competição, que é classificatória para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que acontecerão de 8 a 22 de outubro em Joinville-SC.

No almoço dessa segunda-feira na Sociedade Rural, onde está funcionando o refeitório, pessoas envolvidas nos JUPS enalteceram as disputas e o município anfitrião. Nesse ano a competição vem sendo desenvolvida em 14 modalidades, com a presença de 19 instituições de ensino superior do Estado, reunindo mais de 2.000 pessoas.

Campeão no atletismo das provas de 200m, 400m e 400m com barreiras, o atleta curitibano Christian Schimanski Ramos, de 20 anos, da PUC, deixou a competição satisfeito. “Os jogos estão sendo muito bons. A alimentação é excelente tanto na questão nutritiva como de sabor e as acomodações estão perfeitas integrando todos os atletas. Estou muito feliz, fui bem nas provas e o povo de Apucarana com quem tive contato sempre muito acolhedor”, destaca Ramos.

A treinadora Anne Caroline Silvério dos Santos, das equipes masculina e feminina de voleibol da UTFPR, de Curitiba, elogiou os apucaranenses. “A cidade é muito tranquila e organizada, com as pessoas sendo super ativas. Saímos para passear um pouco e fomos muito bem atendidos. No refeitório a alimentação é boa tanto no café da manhã, no almoço e na janta”, frisa Anne, que é formada em educação física e já foi atleta de voleibol.

A jogadora de voleibol, Maria Luisa de Jesus Vieira, de 21 anos, da Unicesumar, de Maringá, disse que é estreante na competição em Apucarana. “A cidade é super acolhedora e atenciosa, com as refeições sendo muito boas e com alojamento excelente. Recomendo para as pessoas passarem por Apucarana”, conclui Maria, que também já disputou a Taça Paraná e o Campeonato Paranaense da modalidade.

Os JUPS são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e, com apoio da Persis Internet.

CAMPEÕES NO DOMINGO

Foram encerradas nesse domingo (09/07), em Apucarana, as modalidades de karatê (ginásio de esportes do Sesc), atletismo e natação (Complexo Esportivo Lagoão) nos Jogos Universitários do Paraná (JUPS).

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi campeã do atletismo masculino e feminino, enquanto a Unicesumar ficou em primeiro lugar na natação (m e f) e no karatê (m e f).

