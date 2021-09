Da Redação

Atletas do badminton apresentam suas medalhas

A equipe de badminton de Apucarana, que foi destaque na primeira etapa do Circuito Paranaense, realizada em Paranavaí, foi recebida hoje pelo prefeito Junior da Femac. Os atletas conquistaram seis medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e duas de bronze, na competição que reuniu mais de 200 atletas do Estado.

“Nossa equipe fez bonito competindo em Paranavaí, mostrando que Apucarana vem evoluindo a cada ano no badminton. Que nas próximas etapas e campeonatos venham mais conquistas para o nosso município”, assinalou o prefeito, cumprimentando o técnico Alysson Namba e, as crianças do badminton que visitaram seu gabinete.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu o trabalho que vem sendo feito no badminton nas últimas temporadas. “Ficamos felizes com o desempenho dos nossos atletas. O badminton é mais uma modalidade que mostra crescimento em Apucarana”, disse Grillo.

O professor Alysson Namba, técnico da equipe, também esteve presente no gabinete do prefeito e se manifestou satisfeito com a performance na abertura do Paranaense. “Nossos atletas foram muito bem em Paranavaí. A equipe segue treinando com foco nas próximas competições”, frisa Namba.

No Circuito Paranaense de Badminton, a equipe de Apucarana ganhou medalha de ouro na dupla masculina “C”, com os atletas Alysson Namba e Augusto. Alysson Namba faturou a medalha de prata na categoria masculino “C”. Pedro e Enzo ganharam prata na dupla sub-11 e Tânia e Marcos também conquistaram prata na dupla mista 42+. O atleta Pedro Oliveira ganhou bronze na categoria sub-11 e Tânia Guill faturou a medalha de bronze na categoria 35+. Participaram da competição estadual atletas de Paranavaí, Apucarana, Londrina, Maringá, Curitiba, Marechal Cândido Rondon, Toledo e Foz do Iguaçu, entre outras cidades.