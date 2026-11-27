Oito atletas da Associação Kara te Vida, de Apucarana, vão representar o município no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que será realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro, em Copiapó, no Deserto do Atacama, no Chile. A participação da equipe na competição internacional foi viabilizada após o projeto ser contemplado com recursos em um edital promovido pela Justiça de Apucarana.

-LEIA MAIS: Prefeitura presta assistência a funcionários atacados por cão durante manejo no Cemsa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A delegação apucaranense é composta pelos atletas Isabelly Martin de Bairres, Ainá Vitória da Silva, Maria Eloiza Leite, Brayan Raphael O. Querino, Álvaro Lupis Klutchkovski, Arthur Filipe Lopes Salustiano, Heitor Fernando Lopes Salustiano e Thiago Lopes Salustiano.

O grupo será chefiado pelo sensei Alan Pereira da Silva, que soma dez títulos sul-americanos na carreira, passagens por competições em mais de 30 países e duas eleições como melhor competidor das Américas, em 2003 e 2009. A orientação técnica durante o torneio ficará a cargo de Thiago Lopes Salustiano, que também atua como professor titular do Sesc de Apucarana.

Para Alan Pereira, a ida ao Chile marca a primeira experiência internacional de alunos oriundos do trabalho gratuito mantido no município. “Há muitos anos estou à frente de projetos sociais, oferecendo aulas gratuitas à comunidade de Apucarana. Hoje, realizo um sonho: levar alunos de um projeto social para uma competição internacional, proporcionando uma experiência que certamente marcará a vida de cada um desses jovens”, afirmou. O sensei também destacou a parceria na comissão e o suporte recebido para a viagem. “É sempre uma honra competir representando Apucarana, o Paraná e o Brasil. Além da minha responsabilidade como chefe da delegação, teremos o professor Thiago Lopes Salustiano à frente da equipe técnica. Nada disso seria possível sem o apoio de tantas pessoas e empresas que, ao longo dos anos, acreditaram em nosso trabalho e contribuíram para que esses projetos se tornassem realidade”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os competidores integram a base do projeto Desperta do Samurai, desenvolvido por meio do programa estadual Proesporte, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte do Paraná e com patrocínio da Copel. A iniciativa atende gratuitamente 40 adolescentes de Apucarana, oferecendo aulas de karatê, quimonos, agasalhos, camisetas e materiais necessários para os treinos. O trabalho conta ainda com o apoio de empresas locais, do Rotary Club e da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.