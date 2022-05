Atletas de elite confirmam presença na Prova 28 de Janeiro

Da Redação

Nesta quinta-feira (05), o secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, informou que treze atletas de elite, na categoria masculina, á confirmaram presença na 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que ocorrerá no dia 21 de maio em Apucarana.

De acordo com ele, são atletas que já se destacaram na Prova 28 de Janeiro em anos anteriores, na Corrida Internacional de São Silvestre e em outras competições de nível nacional e internacional. “São corredores de ponta e que darão um brilho especial em nossa prova, com ótimos currículos e que brigarão pela vitória. Com apoio do prefeito Junior da Femac também teremos a participação de atletas africanos”, destaca o professor Grillo.



Quem mais uma vez será atração na corrida apucaranense é o paulista Altobeli Santos da Silva, bicampeão da prova apucaranense em 2017 e 2019. Outros destaques são Gilmar Silvestre (2º lugar na “28” de 2020), Wendell Jerônimo (3º lugar na “28” de 2020), Giovane dos Santos (cinco vezes no pódio da São Silvestre e multicampeão na Volta da Pampulha), Ederson Vilela (campeão pan-americano), Carlos Henrique de Souza (campeão nos Jogos Abertos do Paraná-JAP´s), Paulo Roberto de Paula (segundo colocado na “28” em 2007), Gilberto Silvestre, Alessandro de Souza, Alisson Rocha, Márcio Leão e Damião Ancelmo. Esses cinco últimos atletas também tem bons resultados em competições nacionais.

A nível internacional já garantiu presença em Apucarana, o queniano Bernard Kipsang Chumba, segundo colocado na Meia Maratona de São Paulo, primeiro lugar na Maratona de João Pessoa-PB e na Volta da Pampulha em Belo Horizonte na temporada 2021, e obteve a terceira posição na Maratona Internacional de São Paulo em 2022.

O atleta Maxwell Rotich, de Uganda, deverá se inscrever nos próximos dias, sendo mais uma atração internacional em Apucarana. Como bons resultados, ele subiu no lugar mais alto do pódio na prova “Eu Atleta” de 10 Km no Rio de Janeiro, na Prova Pedestre de Sertãozinho-SP, nas 10 Milhas de Uberaba-MG e na Prova Tribuna de Santos, ficando na terceira posição na Volta Internacional da Pampulha. Os resultados foram conquistados em 2017 e 2018.

A tradicional prova, marcada para o próximo dia 21, terá três competições: a Vinteoitinha, a partir das 15h30, a corrida de 5 quilômetros com início às 19 horas; e a prova de 10 quilômetros, com largada às 20h15. Todas as largadas serão na Praça Rui Barbosa.

O professor Grillo disse nesta quinta-feira (05/05) que já se inscreveram quase 3.000 atletas e que as inscrições serão encerradas na próxima quarta-feira (11/05), com taxa de R$ 60,00. As inscrições somente serão aceitas no site: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Pessoas com 60 anos ou mais será gratuito. Na Vinteoitinha não haverá taxa de inscrição.

Mais informações sobre a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.