Atletas de Apucarana voltam a competir nas regionais

Jandaia do Sul e Florestópolis realizam neste sábado e domingo (dias 25 e 26), a segunda rodada das modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol nas fases regionais da 33ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e nos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). O município de Apucarana vai estar na disputa pelas duas competições.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que as equipes da cidade vão estar em ação nas modalidades de futsal masculino em duas categorias e futsal feminino, vôlei feminino e handebol masculino. “Os nossos times foram bem na rodada inicial principamente o futsal e o handebol que tentam a segunda vitória. Também estamos na torcida pelo voleibol feminino que busca a reabilitação. O prefeito Junior da Femac tem acompanhado as competições e deseja sucesso aos apucaranenses neste final de semana”, destaca o professor Grillo.

Neste sábado pelos JOJUP´s, a partir das 8h45, no futsal masculino, Apucarana joga contra Pitangueiras no Ginásio de Esportes Eduardo Vida Leal, em Jandaia do Sul. O time apucaranense vai tentar a segunda vitória, pois na estreia venceu Guaraci pelo placar de 4 a 0.

Às 13 horas, pelo voleibol feminino, a equipe de Apucarana enfrentará o time de Centenário do Sul no Ginásio de Esportes da Fafijan também em Jandaia do Sul.

Já neste domingo nos JAP´s, às 8h45, no futsal masculino, Apucarana encara Pitangueiras no Ginásio de Esportes Professor Osmar Panicio, em Jandaia do Sul. A equipe de Apucarana busca o segundo triunfo na competição, isso porque na primeira rodada goleou Cambira por 8 a 0.

Também às 8h45, mas pelo futsal feminino, Apucarana duela contra Ibiporã no Ginásio de Esportes Eduardo Vida Real. Será a estreia da agremiação apucaranense, que também disputa o Campeonato Estadual da Série Prata.

Na quadra de esportes da Vila Jabur, em Florestópolis, pela modalidade de handebol masculino, às 10h20, Apucarana pega Ibiporã. Na abertura da competição no dia 12 de setembro, os apucaranenses venceram Arapongas por 32 a 27.