Atletas de Apucarana vencem lutas no boxe em Maringá; veja nocaute

Uma equipe de lutadores apucaranenses se destacou em um evento de boxe realizado no último sábado (25), o Maringá Fight Combat (MFC), realizado na academia Victoria Muay Thai.

A equipe Magon Fight Team foi representada por quatro atletas. Também professor, o lutador Flavio Magon, 39 anos, ganhou com direito a nocaute no primeiro round contra o Nego Gui, de Presidente Prudente. (Assista a luta abaixo).

Com experiência até internacional pelo MMA, Magon afirma que ficou contente com sua estreia em outra modalidade. "Eu estreei no boxe, a gente fez toda uma preparação. Ganhei com um minuto e meio", conta.

A esposa de Flavio, Sthefany Becari Magon, 34, também participou do evento, mas pelo kickboxing (k1), e venceu a luta por decisão unânime dos jurados contra a atleta de Mato Grosso do Sul, Milena Moraes. Elas atuaram pela categoria de até 57 kg.

O apucaranense Kleberson Farias, 35, lutaria pelo boxe peso pesado, contra Thiago Martins, que desistiu. Já o Luis Fellipe, 28, que participou também do k1, enfrentou Guilherme Basílio, na categoria de até 70 kg, e foi derrotado por decisão dividida.

