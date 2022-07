Atletas de Apucarana vencem 66 medalhas no Paranaense de Kung Fu

Da Redação

Atletas de Apucarana se destacaram no Campeonato Paranaense de Kung Fu, que aconteceu no último domingo (10), em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. Ao todo foram 66 medalhas conquistadas pelos apucaranenses, sendo 36 de ouro.

O campeonato teve a presença das categorias do Taijiquan Tradicional, onde os atletas de Apucarana levaram 27 medalhas de ouro, 13 de prata e 7 de bronze, e do Wushu Taolu Esportivo, onde venceram 9 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze.

A Escola Chen Tai Chi Apucarana, que foi a Campo Mourão com 40 alunos, tem se destacado no cenário esportivo nacional. Os atletas apucaranenses Abel Cezar Bento, que atua também como professor, e Madelaine Gomes da Silva foram convocados para defender a Seleção Brasileira de Kung Fu em eventos internacionais.

Segundo o professor Abel, a convocação aconteceu após uma série de vitórias no ano passado. "Para a seleção brasileira foi necessário ser campeão no ano anterior e ter índice técnico determinado pela diretoria da Confederação brasileira de Kungfu Wushu", explicou.

Os lutadores agora se preparam para o Japs Combate, que acontecerá em Londrina, dia 9 de outubro, e o Campeonato Brasileiro, que será realizado no dia 12 de outubro, em Goiânia.

