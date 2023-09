Atletas de Apucarana vão participar do Paranaense de Atletismo Sub-16

Seis atletas da equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana participam neste final de semana 23 e 24 de setembro, a partir das 8 horas, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, da 24ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa Sub-16. A competição ocorrerá nas categorias masculina e feminina, com a presença de atletas de várias cidades do Estado.

Vão representar o município os jovens Raphael Porfírio Modesto, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Andrelize Vitória Pereira da Cruz, Gabrielly Eduarda dos Santos Souza e Madelaine Gomes da Silva.

“Os nossos atletas estão confiantes e viajam em busca de boas colocações em Cascavel. Eles disputarão as provas de 250m, 1.000m, 1.000m com obstáculos e salto em altura. No campeonato sub-16 do ano passado, Apucarana ficou na frente de vários municípios do Estado na classificação geral. A equipe tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

No Estadual de 2022, destaque para a atleta Madelaine, que foi campeã na prova de salto em altura e conquistou a segunda posição na prova de 1.000m com obstáculos. No salto em altura, ela é a primeira colocada da categoria no ranking brasileiro com a marca de 1,60m. Yohan foi quarto colocado na prova de 75m, Pedro Henrich ficou em sétimo lugar nos 1.000m e nos 1.000m com obstáculos e Andrelize e Gabrielly terminaram a prova de revezamento 4x75m na nona posição.

O Campeonato Paranaense Sub-16 também deverá contar com a participação de atletas de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Rolândia, Cornélio Procópio, Medianeira, Pinhais e Colombo.

O 24º Paranaense tem a realização da Federação de Atletismo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação de Esportes e Cultura, do Governo do Estado e da Unimed.

