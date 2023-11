Atletas de Apucarana vão disputar torneio internacional de Kung Fu

Três atletas vão representar Apucarana na 19ª edição da Copa Brasil Internacional de Kung Fu, que vai acontecer no próximo final de semana (25 e 26), no Centro Esportivo Municipal Djaniro Pedroso, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo.

Lucas Emanuel, 14 anos, Kemilly Karolinny, 13, e Isabel Cristina, 12, são treinados pelo Abel Cezar Cândido Bento, da academia Chen Tai Chi Apucarana, e estarão presentes na competição.

O torneio terá disputas de Taolus (Formas) de Kung Fu tradicional, Wushu competitivo (moderno), Tai Chi Chuan, combates Sanda (Boxe Chinês) e Shuai Jiao.

O evento é organizado pela Liga Brasileira de Kung Fu

