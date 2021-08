Atletas de Apucarana vão disputar os JEP`s em Cascavel

Da Redação

Oito atletas da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, representando os seus colégios, vão disputar neste sábado (14-08) no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, os Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). A competição ocorrerá nas classes “A” e “B”, com todos os protocolos de saúde devido a covid-19.

Os representantes apucaranenses no Oeste do Estado são os alunos-atletas Pedro Henrich Machado de Oliveira, 12 anos (Colégio Osmar Guaracy Freire), Cauã Carlos Lucchesi da Silva, 13 (Colégio São José), Samuel da Silva Biz, 13, e José Vitor Ribeiro, 15 (Colégio Izidoro Luiz Cerávolo), Andrelize Vitória Pereira da Cruz, 11, e Gabrielly Eduarda Santos Souza, 12 (Colégio Alberto Santos Dumont), Madelaine Gomes da Silva,12 (Colégio Heitor de Alencar Furtado) e Jady Maria Neves da Silva, 13 (Colégio Platão).

Visando os Jogos Escolares do Paraná 2021, todos eles estão realizando os treinamentos diariamente, mas não competem desde fevereiro do ano passado quando disputaram a Prova Pedestre Quinzinha em Cornélio Procópio.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que esses competidores são jovens, mas já tem certa experiência no esporte. “Apucarana faz um trabalho muito sério no atletismo numa parceria da Secretaria de Esportes com a Autarquia Municipal de Educação. Já são muitas conquistas na modalidade com o bicampeonato na São Silvestrinha, vitórias na Vinteoitinha, Quinzinha e Tiradentes, e muitas medalhas nos campeonatos estaduais. Esses jovens foram revelados nas corridas das escolas municipais e agora representam os seus colégios na principal competição escolar do Estado. Com respaldo e total apoio do prefeito Junior da Femac mais vitórias virão pela frente”, disse Grillo.

Pais e mães acompanham os filhos atletas nos treinamentos e nas competições incentivando e apoiando em provas fora e dentro do Estado.

Alessandra Oliveira, mãe de Pedro Henrich, se dedica totalmente ao filho no atletismo. “Acompanho o Pedro em todas as competições, apóio ao máximo e estou muito feliz, pois agora fará a sua estreia nos Jogos Escolares. Ele é focado, leva o esporte a sério e quer seguir carreira”, frisa Alessandra.

Pedro Henrich realiza os seus treinos as segundas, quartas e sextas-feiras. Nos JEP´s, ele competirá na prova de 800m. Há seis anos no atletismo, o garoto é tricampeão da Vinteoitinha, campeão da São Silvestrinha, e tem muitas vitórias nas corridas das escolas municipais e em provas em Sarandi, Maringá, Campo Mourão e Cambé. Pedro começou a competir quando estudava na Escola Municipal Augusto Weyand.

Roseli dos Santos, mãe de Gabrielly, é a grande incentivadora da filha nas competições e nos treinamentos. “A Gabrielly começou a competir desde os 8 anos de idade e de lá pra cá obteve vitórias e ganhou muitas medalhas. Ela gosta muito de correr, não falha um treino e quer ser uma atleta profissional. Por isso dou total apoio a ela e sempre estou incentivando”, destaca Roseli.