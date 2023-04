Atletas de Apucarana se destacam no Paranaense de Jiu-Jitsu

Da Redação

Três atletas de Apucarana se destacaram na 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, que aconteceu no domingo (16), no Centro de Esportes e Lazer Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Treinados pelo mestre Júlio Cezar Bigato, na academia Lucas Rota Team, os lutadores conseguiram primeiras e segundas colocações nas categorias que disputaram.

Vice-campeão Pan Americano da modalidade no ano passado, Pedro Henrique Zap Zielinski, 23 anos, disputou pela categoria Adulto, com a faixa azul, no peso médio, em que se sagrou campeão. Com o pódio, o apucaranense se classificou para a disputa da categoria absoluto, contra todos atletas da mesma faixa, e conseguiu a segunda colocação.

"Gostaria de agradecer primeiramente a todos da academia por me apoiarem, foi um campeonato bastante competitivo, no qual consegui pódio tanto na categoria, quanto no absoluto, foram confrontos intensos que tive, conseguindo finalizar cinco de seis lutas, agora vamos nos preparar e ir mais forte ainda para as próximas que virão", comemorou Pedro.

O lutador Leonardo Teixeira, 25 anos, foi outro destaque na competição. O atleta de Apucarana, com a faixa marrom, garantiu a vice-colocação na categoria Adulto, no meio pesado. "Agradeço a minha família e amigos por me apoiarem, tive o privilégio de ser vice-campeão paranaense na minha categoria, estou bastante feliz com o resultado, e vamos nos preparando para os próximos", disse Leonardo.

Primo de Leonardo, o apucaranense Rafael Teixeira, 35 anos, lutou na categoria Master 1, no super pesado. Ele conseguiu ser campeão tanto no peso, quanto no absoluto. O lutador comemorou a estreia na faixa preta com o "pé direito".

"No ano de 2022, participei de diversas competições, regionais, CBJJ e lutas casadas. Ao término da temporada, fui graduado à faixa preta e desde então não havia feito nenhuma participação, esta foi minha estreia e com a graças a Deus e muito treinamento conquistamos o melhor resultado para a nossa equipe e para a cidade de Apucarana", celebrou o atleta.

Rafael ainda agradeceu ao treinador Bigato e toda a equipe. "Venho agradecer a toda equipe BGT JIU-JITSU ARMY, liderada pelo professor Júlio César Bigato, que esteve à frente dos meus treinamentos. Também agradeço aos meus patrocinadores que fizeram com que eu tivesse condições de estar participando deste grande evento", finalizou.

