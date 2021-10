Da Redação

Atletas de Apucarana se destacam no Estadual de Kung Fu

Pela 24ª edição do Campeonato Paranaense de Kung Fu (Wushu), disputada no sábado (9), em Rio Negro, região Sul do Paraná, onze atletas de Apucarana, formados por alunos e professores, garantiram 32 medalhas e conseguiram se classificar para o Campeonato Brasileiro da modalidade.

O torneio contou com a participação de atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os representantes apucaranenses participaram das categorias de Tai Chi Chuan Tradicional e Wushu Taolu Esportivo. Entre as 32 medalhas, 26 foram de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

Diante dos resultados positivos dos atletas de Apucarana, todos se classificaram para o Campeonato Brasileiro de Kung Fu, que acontece em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 8 a 12 de dezembro deste ano.