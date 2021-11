Atletas de Apucarana se destacam no Desafio MTB Sertão

Da Redação

Vários atletas de Apucarana foram destaques no Desafio MTB Sertão do XCM Marathon Bike, realizado no domingo (21), em Sertanópolis (Norte do Estado). O evento esportivo, que contou com competidores do Paraná e de São Paulo, foi disputado pelas categorias ligth (27 Km), sport (55 Km) e pro (10 Km).

Os atletas de Apucarana foram vencedores em quatro categorias, conquistaram três segundos lugares e duas terceiras colocações.

Foram campeões em suas categorias Alan Alisson de Andrade, Miguel Aparecido de Souza, Clodoaldo Alves Natal e Letícia Nogueira da Matta.

Walmir Nogueira da Matta, Taciana Karoline de Almeida Bovo e Raquel Adelino Pataluch terminaram a competição em segundo lugar, enquanto Tatiara Fernandes da Motta e José Eugênio Lessa ficaram em terceiro.

Rosiane Cristina Bolonhezi e Anderson Soares conseguiram a quarta posição, com Luiz Ricardo de Almeida ficando na quinta colocação. Já Marcelo Gama e Maurício Gama Junior, que competiram na categoria de dupla, conquistaram o sexto lugar.

São competidores que defendem as equipes da Bikekanno, Cycling Nard´s, MTB, Apucabikers, Drenado MTB, Bolonhezi Performance e Cropfield.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, enalteceu o desempenho dos apucaranenses na competição realizada no último final de semana. “Os atletas de mountain bike de Apucarana estão de parabéns, pois se destacaram em várias categorias conseguindo bons resultados na competição. É um esporte que está crescendo muito e vem honrando a nossa cidade”, destaca o professor Grillo.

Os melhores colocados por categoria de Apucarana

Pro Master A2 – 100 km (masculino)

1º) Alan Alisson de Andrade

Sport Master C1 – 55 km (masculino)

1º) Clodoaldo Neves Natal

Master D - 100 km (masculino)

1º) Miguel Aparecido de Souza

Sport Sub-30 - 55km (feminino)

1ª) Letícia Nogueira da Matta

Master D - 100 km (masculino)

2º) Walmir Nogueira da Matta

Light Open - 27km (feminino)

2ª) Taciana Karoline de Almeida Bovo

Sport Master C - 55km (feminino)

2ª) Raquel Adelino Pataluch

Pro Elite – 100 km (feminino)

3ª) Tatiara Fernandes da Motta

Sport Master D – 55 km (masculino)

3º) José Eugênio Lessa

Sport Sub-23 – 55 km (masculino)

4º) Anderson Soares

Master B – 55 km (feminino)

4ª) Rosiane Cristina Bolonhezi

Sport Juvenil – 55 km (masculino)

5º) Luiz Ricardo de Almeida

Pro P6 – 100 km (Dupla Masculino)

6º) Marcelo Gama e Mauricio Gama Junior

Demais resultados dos apucaranenses

7º lugar – José Carlos Pataluch

8º lugar – Leonardo Almeida

8º lugar – Adilson Rocha

8º lugar – Fernanda Galvão

9º lugar – Bruno Silva

9º lugar – Gabriela Moreira

11º lugar – Elton Almeida

11º lugar – Eduardo Almeida

11º lugar – Priscila Luz

12º lugar – Hellison Acosta

13º lugar – Alisson Pereira

13º lugar – Rodrigo

13º lugar – Osvaldo Stroher

14º lugar – Wilton Guimarães

21º lugar – Maicon Silva

23º lugar – Ibarale Cazarini

28º lugar – Tiago Luis de Almeida

28º lugar – André Fernandes

29º lugar – Yuri Vita

38º lugar – Eriksson Yamafuko