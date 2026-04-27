Atletas de Apucarana se destacam no Campeonato Estadual de Karatê e conquistam medalhas

Os atletas de Apucarana conquistaram o pódio na 2ª fase do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos – FEKIP 2026, realizada em Curitiba, neste sábado (25). A competição, promovida pelo Governo do Estado do Paraná, reuniu mais de 530 atletas de 43 municípios, fortalecendo-se como uma das mais importantes da modalidade no estado e com elevado nível técnico nas disputas.



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Os atletas integram programas municipais de democratização do esporte, que contam com o suporte de parceiros e recursos de incentivo estadual. Esse trabalho conjunto proporciona a jovens e crianças não apenas o treinamento técnico, mas também um espaço para evolução esportiva e integração social, sob a supervisão do professor Alan Pereira e do corpo técnico composto por Caio Carvalho e Marcos Vinícius.

Entre os resultados conquistados pelos atletas de Apucarana, destacam-se:

Isabelly Martin de Bairres, medalha de prata no Kata Mirim; Gabrielly de Campos dos Santos, que garantiu o 3º lugar no Kumite e o 4º lugar no Kata Adulto (faixa branca a vermelha); Miguel Vasconcelos Santiago, medalha de prata no Kumite Mirim C masculino; Victor Hugo Chagas Gimenes Rego, medalha de prata no Kumite Mirim B1 masculino; Danyel de Oliveira dos Santos, medalha de ouro no Kumite Adulto faixa preta até 67 kg; Ryan Antônio da Silva, medalha de ouro na categoria infantojuvenil masculino; Júlia de Oliveira, medalha de bronze no Mirim C feminino; e Matheus Henrique Pereira da Silva, medalha de ouro no Adulto faixa branca a vermelha.

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Para além dos que subiram ao pódio, a delegação apucaranense foi composta por outros representantes que também tiveram papel importante no evento. Com o foco voltado para as próximas disputas, o grupo já iniciou a preparação para o seu próximo grande desafio: a 1ª Copa Libertadores da América de Karatê, marcada para ocorrer nos dias 13 e 14 de junho, em Guayaquil, no Equador.

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A participação dos atletas no evento teve auxilio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou o transporte para os competidores.