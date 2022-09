Atletas de Apucarana se destacam no Campeonato Brasileiro de Karatê

Da Redação

Representando a Seleção Paranaense de Karatê, os atletas da Academia Kime, de Apucarana, foram destaques no Campeonato Brasileiro realizado neste final de semana, no município de Caçapava, em São Paulo.

Os apucaranenses, que competiram nos estilos de kata e kumite pelas categorias masculino e feminino, conquistaram 16 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e seis de bronze. Com isso, ajudaram a Seleção Paranaense a conquistar a quinta colocação na classificação geral do campeonato. São Paulo faturou o título.

No interior paulista, a Kime foi comandada pelos professores Gerson Munhoz da Costa e Amauri Pereira dos Santos. “Estamos muito felizes pelos resultados alcançados no Campeonato Brasileiro, por ajudar a seleção paranaense a conquistar uma boa posição e agradecemos ao apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana”, destaca Costa.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, enalteceu o desempenho no município Caçapava. “Os atletas de Apucarana estão de parabéns pelas conquistas de várias medalhas obtidas no Brasileiro, mostrando a força e a eficiência do karatê da nossa cidade e fortalecendo o Paraná na competição”, frisa o prefeito Junior da Femac.





Classificação dos atletas apucaranenses

Destaques para os apucaranenses Julio Ortega Galeano, Gabriel Firmo Rodrigues, Emilly Agostinho da Silva e Géssica Bergossi da Costa que ganharam medalha de ouro em suas categorias e estilos. Emilly foi campeã no kata e kumite. Na classificação por equipe feminino júnior, Géssica, Emilly e Mariana Almeida também subiram no lugar mais alto do pódio.

Demais resultados em suas categorias e estilos: André Firmo Rodrigues, 2º lugar no kumite; Gabriel Firmo Rodrigues, 2º no kumite; Hugo Cleiton Bernardes da Silva, 3º no kata; João Victor de Paiva Grilo, 3º no kata; Lucas Bergossi da Costa, 3º no kumite; Mariana Almeida, 3º no kata e no kumite; Géssica Costa, 3º no kata; e Emanuelly Bernardes, 5º no kata.

Na classificação por equipe no kata masculino sênior, Lucas, André e Hugo ficaram em segundo lugar, enquanto na classificação por equipe no kumite masculino sênior, o mesmo trio de atletas, da Associação Kime, também conquistou a segunda colocação.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

