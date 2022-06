Atletas de Apucarana se destacam no 6º Torneio Estadual de Atletismo

Da Redação

Os atletas apucaranenses, pertencentes à equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foram destaques neste sábado (11), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, Oeste do Estado do Paraná. A equipe representada por 13 atletas conquistou sete medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Os jovens participaram do 6º Torneio da Federação Paranaense, competição realizada nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18, categorias masculino e feminino. No total, o evento contou com 250 atletas de 15 cidades do Estado.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, comemorou o desempenho dos apucaranenses a competição. “Mais uma vez os nossos jovens atletas mostraram o seu valor no Campeonato Paranaense e trouxeram conquistas para Apucarana. Agora eles buscarão bons resultados na macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná que acontecerá no próximo final de semana em Londrina, com o incentivo e a torcida do prefeito Junior da Femac”.

O garoto Yohan Gabriel Brandino de Oliveira ganhou medalha de ouro na prova de 150m na categoria sub-14. Isadora Santos e Sabrina Pena também subiram no lugar mais alto do pódio. Isadora obteve a primeira posição na prova de 1.000m com obstáculos na categoria sub-16 e Sabrina foi campeã na prova de 800m na categoria sub-18. Ela também conquistou prata nos 2.000 com obstáculos.

Quem também faturou prata no Oeste do Estado foi o atleta Adson Garcia da Silva na prova de 2.000m com obstáculos na categoria sub-18.

José Vitor Ribeiro e Vitória Emanuelly Santos conseguiram a medalha de bronze nas provas de 1.500 metros e de 2.000m com obstáculos sub-18, respectivamente.

Os demais resultados dos apucaranenses foram: masculino – Pedro Henrich Machado de Oliveira (7º nos 250m/sub-16), Samuel da Silva Biz (9º nos 250m/sub-16), Clayton Maciel (4º nos 1.500m/sub-18), Samuel Augusto Burzinski (5º no lançamento de dardo/sub-18) e Guilherme Paschoal (8º nos 250m/sub-18).

Feminino – Andrelize Vitória Pereira da Cruz (4º nos 150m/sub-14) e Gabrielly Eduarda Santos de Souza (4º nos 250m/sub-16).

Também participaram do Paranaense nesse final de semana, atletas de Altônia, Cascavel, Campo Mourão, Curitiba, Colombo, Cornélio Procópio, Corbélia, Colorado, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Medianeira, Paranavaí e São José dos Pinhais.

A competição foi realizada pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Cultura (FMEC), em parceria com a Federação de Atletismo do Paraná e Governo do Estado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.