Atletas de Apucarana se destacam na fase final dos Jogos Escolares

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os dois atletas defendem a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana

Os alunos/atletas apucaranenses Pedro Henrich Machado de Oliveira, do Colégio Estadual Osmar Guaracy Freire, e Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, foram destaques nesta segunda-feira (18), na modalidade de atletismo durante a fase final “B” dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição que foi iniciada na última sexta-feira no Município de Campo Mourão.

continua após publicidade .

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, Pedro conquistou a medalha de ouro e Gabrielly ganhou prata. “Os dois competiram na prova de 2.000 metros rasos, no Estádio Roberto Brezinski. Com a primeira colocação, o Pedro garantiu vaga na Seleção Paranaense e disputará no mês de novembro os Jogos Escolares Brasileiros, os JEB´s, no Rio de Janeiro. Os dois jovens atletas passam por um grande momento, pois também se destacaram nas fases municipal, regional e macrorregional. A dupla tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Na macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), que aconteceu recentemente na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Pedro foi campeão na prova de 2.000m e Gabrielly obteve a primeira colocação nas provas de 800m e de 2.000m.

continua após publicidade .

Os dois atletas também defendem a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e foram revelados no Circuito de Corrida de Rua das Escolas Municipais. Pedro estudava na Escola Augusto Weyand e Gabrielly na Escola Durval Pinto.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News