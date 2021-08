Atletas de Apucarana se destacam em competição de ciclismo

Da Redação

Os apucaranenses Alan Andrade e Clodoaldo Natal, da equipe MTB Apucarana, se destacaram na competição da primeira etapa do Ranking Noroeste de Mountain Bike, disputada neste último final de semana. O evento aconteceu em Marialva, no Paraná, com ciclistas que fazem parte da categoria Pro e Sport.

Alan conseguiu a terceira colocação em sua categoria, a A2, e 12º no geral. Na categoria Master C, Clodoaldo também conseguiu finalizar entre os três primeiros.

Os atletas terão mais seis provas seguidas durante os meses de agosto e setembro, que acontecerão no Paraná e em São Paulo.