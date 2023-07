Atletas de Apucarana se destacam em campeonato de K1 em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A 65ª edição do Maringá Fight Combat, realizada no último sábado (15), contou com a participação de três atletas, que representaram Apucarana e foram campeões. O evento foi disputado por mais de 30 atletas de todo o Paraná.

continua após publicidade

O apucaranense Adevilson Clementino Júnior, de 32 anos, venceu por pontos, com unanimidade dos votos dos jurados, pela modalidade k1 contra atletas de até 90 kg. Essa foi sua segunda vitória no esporte.

-LEIA MAIS: Apucarana se prepara para sediar a fase final dos 69º Jogos Escolares

continua após publicidade

O jovem Nicolas Gomes Zschornack, de 16 anos, estreou no k1 e venceu logo no primeiro round ao nocautear o adversário. Ele participou na categoria de até 60 kg.

Já Ryan Felype Villas Boas Adorno, de apenas 13 anos, também lutou pela primeira vez na modalidade, na categoria de até 60 kg, e venceu por nocaute no segundo round.

Os atletas treinam na Academia Lucas Rota Team.

Siga o TNOnline no Google News