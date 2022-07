Atletas de Apucarana são destaques nos JEP's e recebem homenagens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

sete colégios da cidade que disputaram a macrorregional da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s)

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, recebeu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, nesta quinta-feira (07), alunos/atletas de sete colégios da cidade que disputaram a macrorregional da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), que ocorreu no mês passado em Ibiporã. Na ocasião, o prefeito entregou certificados de honra ao mérito para 60 estudantes apucaranenses, que se destacaram na competição e se classificaram para a fase final do evento esportivo nas categorias “A” e “B” nas cidades de Pato Branco e Campo Mourão.

continua após publicidade .

O município de Campo Mourão sediará a categoria “B”, com a disputa sendo de 15 a 23 de julho, enquanto Pato Branco realiza a categoria “A”, com os jogos acontecendo de 5 a 13 de agosto.

Foram homenageados alunos/atletas, pertencentes aos colégios Alberto Santos Dumont, Godoma de Oliveira, Izidoro Luiz Cerávolo, Osmar Guaracy Freire, Mater Dei, Platão e São José, que conseguiram bons resultados na macrorregional nas modalidades de atletismo (masculino e feminino), futsal (m), handebol (m e f) e voleibol (f).

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac recebeu os estudantes com felicidade e muito carinho. “É uma alegria muito grande e esse reconhecimento a cada atleta, aos professores de educação física, aos diretores que estão batalhando mostra que Apucarana é a casa do esporte do Paraná, não só por trazer grandes eventos, mas também por ter talentos que são esses meninos e meninas que dão orgulho pra gente. Os frutos estão ai e vocês serão os nossos representantes na fase final dos jogos. Aproveitem, façam amizades e curtam os momentos gostosos durante a competição e, além dos pais e das mães também vão ter 140 mil pessoas na torcida por todos”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, mostra confiança para a fase final. “Parabéns para Apucarana por representar tão bem o nosso núcleo regional de educação e aos nossos alunos pelos desempenhos alcançados até aqui, desejando a eles boas colocações na fase final. Na cidade de Campo Mourão, onde acontece à disputa da categoria “B”, teremos a presença de 132 atletas, sendo a maioria de Apucarana. Com exceção do vôlei de praia, seremos representados em todas as modalidades coletivas”, frisa Silva.

O vereador Luciano Augusto Molina Ferreira, que também atua como coordenador pedagógico no Colégio Platão, enalteceu o prefeito Junior da Femac e o Secretário de Esportes, Grillo, pela iniciativa de homenagear os alunos. “É um evento que reconhece os atletas que foram campeões nas fases municipal, regional e na macrorregional e, agora vão para a final em Campo Mourão e Pato Branco. Muitos colégios estaduais e particulares têm essa possibilidade de representar o nosso município, com os jogos sendo uma benção e com certeza torcendo por nossas equipes nas modalidades coletivas e individuais, tendo resultados positivos e que possam representar Apucarana nos Jogos Escolares Brasileiros”, disse Molina.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso aos atletas. “Com satisfação que conseguimos organizar essa entrega de certificados para os atletas classificados para a final dos Jogos Escolares, valorizando as conquistas deles nas fases anteriores, tendo a certeza que Apucarana será bem representada na etapa decisiva dos jogos no Estado. Parabenizo o trabalho dos colégios com os professores de educação física e os atletas que já são campeões por terem chegado à fase final da competição”.

O diretor Diego Fávaro, do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo, elogiou a solenidade realizada no Salão Nobre. “É um momento bonito na vida do aluno, de confraternização e um momento que o município reconhece o valor dos alunos e o trabalho que é desenvolvido como atletas. O Cerávolo respira esporte de janeiro a janeiro porque nem nas férias os treinamentos acabam. Nos últimos anos tivemos as maiores delegações nos Jogos Escolares e é gostoso ver aqui o reconhecimento e os resultados que estão sendo gerados com o trabalho dos professores”, cita Fávaro.

Também estiveram na solenidade nesta quinta-feira o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Aparecido José Weiller Junior, o vereador Thiago Cordeiro, o superintendente da Secretaria Municipal de Esportes, Tom Barros, diretores e professores de educação física dos colégios homenageados e demais autoridades municipais.

continua após publicidade .

Os campeões da categoria “A” na fase final dos JEP´s garantem vagas nos Jogos Escolares da Juventude em Aracaju-SE e os primeiros colocados na categoria “B” carimbam o passaporte para os Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro. As competições serão disputadas no mês de novembro.

Os representantes na fase final

continua após publicidade .

Colégio São José: atletismo (m) – “A”; handebol (m e f) e voleibol (f) – “B”

Colégio Platão: futsal (m) – “B”

Colégio Mater Dei: atletismo (f) – “A”

continua após publicidade .

Colégio Santos Dumont: atletismo (m e f) – “A” e “B”

Colégio Izidoro Luiz Cerávolo: atletismo (m) – “B”

Colégio Godoma de Oliveira: atletismo (m) – “A”

Colégio Osmar Guaracy Freire – atletismo (m) – “B”





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News