Atletas de Apucarana participam do Torneio Paranaense; veja

Da Redação

A equipe viaja com assistência da Prefeitura, para a competição que será realizada nas categorias sub-14-, sub-16 e sub-18

Treze jovens da equipe de atletismo de Apucarana participam, neste sábado (11), a partir das 13h, do 6º Torneio da Federação Paranaense, no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, Oeste do Estado do Paraná.

Apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes, os atletas participarão da competição que será realizada nas categorias sub-14-, sub-16 e sub-18 - categorias masculino e feminino. A equipe viaja com assistência da Prefeitura de Apucarana.

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, a equipe vai forte para a competição estadual. “Os nossos atletas competirão nas três categorias e em condições de lutar pelas melhores colocações no masculino e feminino. A equipe está bem treinada e deverá trazer muitas medalhas de Cascavel”, disse o professor Grilo, que agradece todo o apoio ao esporte do prefeito Junior da Femac.

Quem são os atletas?

Na categoria masculino, Apucarana será representada pelos atletas:

- Yohan Gabriel Brandino de Oliveira (sub-14/prova de 150m);

- Samuel da Silva Biz, Pedro Henrich Machado de Oliveira e Guilherme Gomes Maciel (sub-16/prova de 250m);

- José Vitor Ribeiro e Adson Garcia da Silva (sub-18/provas de 1.500m e 2.000m com obstáculos);

- Clayton Gomes (sub-18/prova de 1.500m);

- Samuel Augusto Burzinski (sub-18/lançamento do dardo).

Pelo naipe feminino, competem as apucaranenses:

- Andrelize Vitória Pereira da Cruz (sub-14/prova de 150m);

- Gabrielly Eduarda Santos de Souza (sub-16/prova de 250m);

- Isadora Nataly dos Santos (sub-16/prova de 1.000m com obstáculos);

- Sabrina Gabrieli Pena e Vitória Emanuelly dos Santos (sub-18/provas de 800m e 2.000m com obstáculos).

Conquistas

Alguns desses atletas se destacaram, recentemente, na 21ª edição da Prova Vinteoitinha e na Fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), competições que aconteceram em Apucarana.

Pedro Henrich foi campeão nas provas de 800m e 2.000m nos JEP´s e obteve a quarta colocação na Vinteoitinha e Yohan ganhou a medalha de ouro na prova de 150m e prata nos 800m nos Jogos Escolares e foi campeão na Vinteotinha. Clayton ficou em segundo lugar na prova de 400m dos JEP´s e Samuel Augusto foi prata no arremesso de peso pela mesma competição.

Gabrielly foi campeã nas provas de 800m e de 2.000m nos JEP s e obteve a segunda colocação na Vinteotinha e Andrelize faturou prata nos 2.000 nos Jogos Escolares e na Prova Vinteoitinha.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.