Atletas de Apucarana participam da 2ª etapa do Paranaense de Karatê

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Da associação se inscreveram 24 atletas para o torneio

O próximo desafio da Associação Karatê Vida, de Apucarana, está marcado para este sábado (30), a partir das 8 horas. Os atletas apucaranenses participarão da segunda etapa do Campeonato Estadual de Karatê, com a competição sendo realizada no Ginásio de Esportes Albertina Salmon, em Paranaguá (Litoral do Estado).

continua após publicidade .

Da associação se inscreveram 24 atletas, que competirão nas categorias mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e master, pelos estilos de kata e kumite (masculino e feminino).

Segundo o coordenador da equipe, Alan Pereira da Silva, o objetivo é assegurar a vaga para a etapa final do Campeonato Paranaense, que ocorrerá no dia 12 de novembro, em Campo Mourão. “Os classificados na etapa estadual de Paranaguá também disputarão o Campeonato Brasileiro de 17 a 21 de agosto em Londrina. A primeira etapa do Paranaense aconteceu em Maringá e naquela competição, quinze atletas conquistaram nove medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze”, destacou Alan.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, deseja sucesso aos apucaranenses na próxima etapa. “Depois de fazer uma boa campanha em Maringá conseguindo muitas medalhas, acredito que virão mais conquistas em todas as categorias na segunda etapa em Paranaguá. O karatê é mais uma modalidade que tem o respaldo do prefeito Junior da Femac”.

A Associação Karatê Vida já atendeu mais de 1.000 crianças na área do esporte e é mantenedora do Projeto Bombeiro Mirim, tendo o patrocínio da Apucarana Auto Peças, Plástico Magno e Kamandy Design, com apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

A associação é presidida por Juliane Veiga da Fonseca, tem a coordenação técnica de Alan Pereira da Silva e conta com o comando de Jefferson de Oliveira Correa. Amauri Almeida Valério e Eliane Lemes dos Santos Correa, que também fazem parte da diretoria, atuarão na arbitragem na etapa de Paranaguá.

Siga o TNOnline no Google News