Atletas de Apucarana garantem vaga na fase estadual dos Jogos Escolares

As estudantes Sthefany Fernanda dos Santos, de 14 anos, e Rhyanna Rodrigues Martins, de 13, do Colégio Cívico-Militar Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, de Apucarana (PR), conquistaram o título da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, disputada neste final de semana em Ivaiporã. Com a vitória na modalidade de vôlei de areia, pela categoria B, a dupla garantiu a classificação para a fase estadual da competição, sob o comando da professora Cris Pancione.

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O resultado coloca a instituição de ensino como a única representante do município de Apucarana classificada no vôlei de areia para a etapa decisiva do torneio. Ao longo de toda a competição regional, as atletas demonstraram alto desempenho técnico e regularidade em quadra, o que garantiu o lugar mais alto do pódio.

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A conquista mobilizou a comunidade escolar e foi recebida com entusiasmo por familiares e professores do colégio cívico-militar. O desempenho da dupla é visto pela direção da escola como um reflexo do empenho esportivo das alunas e do incentivo à prática de modalidades de base na região. Agora, a equipe inicia a preparação para representar a cidade na fase estadual dos Jogos Escolares.

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