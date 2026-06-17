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Atletas de Apucarana garantem vaga na fase estadual dos Jogos Escolares

Alunas do Colégio Heitor Furtado venceram a fase macrorregional em Ivaiporã e são as únicas representantes da cidade na modalidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:23:07 Editado em 17.06.2026, 09:23:00
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Atletas de Apucarana garantem vaga na fase estadual dos Jogos Escolares
Autor Atletas Sthefany e Rhyanna, são estudantes do Colégio Cívico-Militar Heitor Cavalcante de Alencar Furtado - Foto: Reprodução

As estudantes Sthefany Fernanda dos Santos, de 14 anos, e Rhyanna Rodrigues Martins, de 13, do Colégio Cívico-Militar Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, de Apucarana (PR), conquistaram o título da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, disputada neste final de semana em Ivaiporã. Com a vitória na modalidade de vôlei de areia, pela categoria B, a dupla garantiu a classificação para a fase estadual da competição, sob o comando da professora Cris Pancione.

📰 LEIA MAIS: Apucarana conquista medalhas na Copa Libertadores da América de Karatê

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O resultado coloca a instituição de ensino como a única representante do município de Apucarana classificada no vôlei de areia para a etapa decisiva do torneio. Ao longo de toda a competição regional, as atletas demonstraram alto desempenho técnico e regularidade em quadra, o que garantiu o lugar mais alto do pódio.

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A conquista mobilizou a comunidade escolar e foi recebida com entusiasmo por familiares e professores do colégio cívico-militar. O desempenho da dupla é visto pela direção da escola como um reflexo do empenho esportivo das alunas e do incentivo à prática de modalidades de base na região. Agora, a equipe inicia a preparação para representar a cidade na fase estadual dos Jogos Escolares.

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Atletas de Apucarana garantem vaga na fase estadual dos Jogos Escolares
AutorFoto: Reprodução


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