Atletas de Apucarana ganham medalhas no Paranaense de BMX

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quarta (08), que atletas do município conquistaram seis medalhas, sendo três de ouro e três de bronze, durante a realização do Campeonato Paranaense de BMX Freestyle Park.

O evento aconteceu neste último final de semana, em Foz do Iguaçu.

Foram campeões os atletas: Theo Marques na categoria iniciante, Mateus Felipe Gomes da Silva no amador e Márcio Rodrigues da Silva no grand master. Enzo Marques na categoria iniciante, Edson Delgado dos Santos na master e Júlia Vitória Silva no amador conquistaram a medalha de bronze.

Marcelo Ferreira de Moraes obteve a quinta colocação no gran master, e Hadriel Cois e Eduardo de Assis Maciel ficaram com as sextas colocações nas categorias amador e master, respectivamente.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, ficou contente com os resultados conquistados em Foz do Iguaçu. “Uma alegria muito grande com os nossos atletas de BMX que deram show na disputa do Campeonato Paranaense trazendo bons resultados nos naipes masculino e feminino. O BMX da nossa cidade é mais uma modalidade que tem o respaldo e o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Campeão em sua categoria, Mateus Felipe disse que o campeonato foi muito bom. “Conseguimos competir enfrentando os principais atletas do estado, reencontramos colegas do BMX e trouxemos resultados de destaque para Apucarana”, disse Mateus.

“Foi uma competição forte, com atletas de alto nível. Graças ao apoio da Secretaria de Esportes de Apucarana conseguimos representar muito bem a nossa cidade”, destaca Hadriel.

A competição foi realizada pela Federação Paranaense de Ciclismo e Paraná Esporte, com apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu.