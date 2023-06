Atletas de Apucarana disputam o Brasileiro de Kickboxing em Curitiba

Siga o TNOnline no Google News

Apoiados pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, os atletas Gabriel Zaninete, Jaime Ribeiro e Julya Fernandes, da Academia Galatti Top Team, disputaram neste final de semana no Ginásio de Esportes Tarumã, em Curitiba, o Campeonato Brasileiro de Kickboxing. O evento reuniu 1.456 competidores de 19 estados.

De acordo com Edson Galatti, treinador da equipe apucaranense, Gabriel ficou em quarto lugar na categoria até 84 quilos, Julya foi a quinta colocada na categoria até 50 quilos e Jaime obteve a oitava posição na master acima de 40 anos. Os três atletas competiram na modalidade de kick light.

"Vale destacar que em cada categoria tinha em média 20 atletas. Agora iniciaremos a preparação para o Campeonato Regional e para a Copa Paraná", cita Galatti, que tem Uilians Zaninete como auxiliar técnico.

O Campeonato Regional será disputado no dia 15 de julho em Carambeí, enquanto a Copa Paraná ocorrerá no mês de agosto em Laranjeiras do Sul.

"O kickboxing é mais uma modalidade que conta com o apoio do Conselho Municipal de Esportes e os três atletas estão de parabéns pela performance durante a disputa do Campeonato Brasileiro em Curitiba", destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O Campeonato Brasileiro é realizado todos os anos desde 1991, e é considerado o maior evento da modalidade no continente americano, reconhecido pela World Association of Kickboxing Organization (WAKO).

A competição na capital do Estado foi organizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), teve o apoio do Governo do Estado, e também aconteceu nas modalidades de full contact, low kicks, K1 rules, point fight, light contact, musical forms e creative forms.

