Atletas de Apucarana disputam o Brasileiro de Atletismo

Da Redação

Cinco atletas apucaranenses participam desta sexta-feira até domingo no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), em Cascavel, do 20º Campeonato Brasileiro Master. A competição é oficial e faz parte do calendário da Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM) que ocorre a cada dois anos.

continua após publicidade .

Vão competir neste final de semana no Oeste do Estado os atletas Arthur Vinícius de Souza Damas, Nilo Neves de Souza Junior, Edimirty Erbusto Pereira, Luiz Cláudio de Freitas e Gainete Ferensovicz.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a cidade estará bem representada em Cascavel. “O campeonato é forte, de alto nível e reúne a nata do atletismo master do país e Apucarana com certeza vai lutar por bons resultados. Os nossos representantes têm muita experiência e conquistas em suas carreiras, competindo nos Campeonatos Paranaenses, Jogos Abertos do Paraná e até em competições internacionais. Todos contam com a nossa torcida e também o apoio e incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca Grillo.

continua após publicidade .

Arthur Damas, revelado nas categorias de base da equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, compete nas provas de salto em altura, salto em distância e salto triplo na categoria de 30 a 34 anos.

Também revelado pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Nilo Neves disputa as provas de 200m e 400m na categoria de 45 a 50 anos.

Edimirty participará na categoria de 45 a 49 anos das provas de 100m, 400m e 5.000m. Luiz Cláudio competirá em três provas: 800m, 1.500m e 5.000m na categoria de 40 a 44 anos, enquanto Gainete, que já correu no exterior, disputará as provas de 1.500m, 5.000m e 10.000m na categoria de 50 a 54 anos.