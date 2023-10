Atletas de Apucarana disputam competições em Botucatu e Cambé

Trinta atletas, pertencentes a equipe das categorias de base de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, participam neste sábado (28/10) da 7ª edição da Copa do Futuro em Botucatu-SP e da 11ª Corrida “Desafiando Gigantes” em Cambé. A primeira disputa será realizada, a partir das 9 horas, no Estádio João Roberto Pilan (campo do Inca), enquanto a segunda competição iniciará às 8 horas, no Estádio José Garbelini.

“A nossa equipe de atletismo, destaque na atual temporada, estará dividida neste final semana, com a expectativa de conquistar muitas medalhas nas duas competições, com os jovens atletas contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Eleita Miss Apucarana, moradora do Pirapó visita Junior da Femac

Segundo ele, competirão no interior paulista na categoria sub-16 os atletas Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, Pedro Henrich Machado de Oliveira, Madelaine Gomes da Silva e Andrelize Pereira da Cruz. Pedro e Madelaine disputam a prova de salto em altura e Yohan e Andrelize participam das provas de 75m e de 1.000m.

Os outros 26 atletas da equipe de Apucarana competem na Corrida “Desafiando Gigantes”, participando das provas de 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 600m e 1000m nas categorias de 8 a 9 anos, de 10 a 11 anos, 12 a 13 anos, 14 a 15 anos e de 16 a 18 anos (masculino e feminino).

Nesta última categoria destaque para os atletas Guilherme Paschoal e Samuel da Silva Biz, que conquistaram medalhas no último final de semana em Londrina, durante a fase estadual dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). Na prova de 3.000m com obstáculos, Guilherme faturou prata e Samuel ganhou bronze.

Também estão inscritos na corrida de Cambé os atletas Cauã Mota, Antony Nóbrega, Adryan Silva, Davi Sanches, João Pedro Soares, João Miguel Silva, João Vitor Bernardo, Pedro Henrique Bernardo, Maurício Martins, Samuel Santana, Paulo Plínio, Luiz Fernandes, Rômulo Monteiro, João Pedro Lima, Victor Nogueira, Ana Clara Santos, Kethellyn Lima, Thabata Araújo, Alice Martins, Angelis Santos, Vitória Proença, Nathaly Monteiro, Isabela Rodrigues e Vytória Cassiano.

Essa é a terceira vez que a equipe de Apucarana disputará a Corrida “Desafiando Gigantes”. Em 2018, o município conquistou três medalhas de ouro e duas de bronze; e em 2019, ganhou cinco de ouro, três de prata e três de bronze, sendo campeão geral na classificação por equipes.

