Atletas de Apucarana conquistam ouro nos JEB's no Rio de Janeiro

Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Madelaine Gomes da Silva, de Apucarana

As atletas Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Madelaine Gomes da Silva, de Apucarana e que estão defendendo a Seleção Paranaense de Atletismo, conquistaram na quinta-feira (10) na Universidade da Força Aérea (Unifa) no Rio de Janeiro, a medalha de ouro na prova de revezamento 5x80m, durante a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's). A competição iniciou na quarta-feira e terminará no próximo domingo, com a presença de atletas de todo o país.

Também disputaram a prova e foram campeãs as competidoras Tayna Alves, Maryelly Dias e Renata Farias.

“A Gabrielly e a Madelaine são alunas que começaram na escolinha de atletismo da Secretaria de Esportes e da Autarquia Municipal de Educação. Que alegria ver os frutos do trabalho do nosso esporte e da nossa educação”, comemorou o prefeito Junior da Femac.

“Com a conquista, as cinco atletas paranaenses foram pré-convocadas para integrar a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano Escolar que acontecerá de 3 a 7 de dezembro em Brasília”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana e que é um dos técnicos da Seleção do Paraná de Atletismo na capital carioca.

Gabrielly é aluna do Colégio Alberto Santos Dumont e Madelaine estuda no Colégio Heitor de Alencar Furtado. Elas iniciaram a carreira no atletismo competindo no Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais. Gabrielly estudava na Escola Durval Pinto e Madelaine era aluna na Escola José Idésio Brianezi.

