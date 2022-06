Atletas de Apucarana conquistam dez medalhas no atletismo dos JEP's

Da Redação

Os alunos/atletas de Apucarana conquistaram neste final de semana na modalidade de atletismo, na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL), dez medalhas na macrorregional da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's). A competição foi realizada na categoria “B” (12 a 14 anos) e na categoria “A” (15 a 17 anos). Foram conquistadas duas medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, que acompanhou o evento, elogiou os jovens competidores. “Os alunos de Apucarana deram um show na pista da UEL, trouxeram várias medalhas, conseguiram boas marcas e mostraram que a cidade é um celeiro de talentos no atletismo, modalidade que conta com o respaldo do prefeito Junior da Femac. Agora os atletas seguem os treinamentos e no mês que vem lutarão por mais conquistas na fase final dos JEP´s nas cidades de Campo Mourão e Pato Branco”.

Pela categoria “B”, o atleta Pedro Henrich Machado de Oliveira, do Colégio Osmar Guaracy Freire, ganhou medalha de ouro na prova de 2.000m. Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza, do Colégio Alberto Santos Dumont, faturou ouro nos 800m e prata nos 2.000m.

Yohan Gabriel Brandino de Oliveira, do Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, foi prata nos 150m e bronze nos 800m, enquanto Andrelize Vitória Pereira da Cruz, do Colégio Alberto Santos Dumont, conquistou bronze na prova de 2.000m.

Na categoria A, Cauã Carlos Lucchesi da Silva, do Colégio São José, ficou em segundo lugar nos 3.000m e na terceira colocação nos 800m. Samuel Burzinski, do Colégio Santos Dumont, foi prata no arremesso de peso, o mesmo ocorrendo com Ana Clara Avanci Cazadei, do Mater Dei, pela mesma prova.

Todos os atletas que competiram nesse final de semana também defendem a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

A fase final dos JEP´s na categoria “B” (12 a 14 anos) será realizada de 15 a 23 de julho em Campo Mourão e a fase final na categoria “A” (15 a 17 anos) acontecerá de 5 a 13 de agosto em Pato Branco.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o fundamental apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das Prefeituras Municipais.

