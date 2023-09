Atletas da Associação Kara te Vida participam do Paranaense de Karatê

Cascavel sediará o Campeonato Paranaense de Karatê neste fim de semana. Com quase mil competidores de várias cidades do estado, a terceira fase do campeonato promete ser emocionante, com atletas lutando pelo título desejado.

A Associação Kara te Vida cado no campeonato, conquistando o primeiro lugar em Campo Mourão e o segundo lugar em Paranaguá nas fases anteriores. Sob a liderança dos coordenador Alan Pereira e Técnico Jeferson de Oliveira, a equipe está determinada a consolidar sua participação em Cascavel.

Com uma equipe de mais de 30 atletas, a Associação Kara te Vida está pronta para enfrentar os desafios desta fase.

A Kara te Vida conta com o apoio da comunidade e de patrocinadores importantes, como o Conselho Municipal de Apucarana, ZUA, Plástico Magno, Leve Limp, Amigos Da Sauna do 28, Apucarana Autopeças e GRG.

A associação se destaca pelo projeto social "Karatê para Todos". Em parceria com a Assistência Social de Apucarana, eles oferecem aulas gratuitas de karatê para 31 crianças do Jardim Diamantina, promovendo inclusão social e desenvolvimento pessoal por meio do esporte.

Os atletas que vão representar a Associação Kara Te Vida são Ana Beatriz, Ana Júlia, Anthony Gabriel, Arthur Felipe, Aynara Balan, Gabriel Motta, Gabriel Cordeiro, Gabriel Valério, Heitor Lopes, Hyan da Silva, Iury André, João Vidal, Larissa Souza, Leonardo Correia, Lorena Martins, Lorenzo Domingues, Marcela Helena, Mariana dos Santos, Miguel dos Santos, Miguel Isaack, Nathaly da Silva, Nycolas da Silva, Rafael Rodrigues, Sandy Neto, Tallyson Henrique, Thiago Lopes e Vicenzo Argenti.Além dos árbitros Amauri Valeiro e Eliane Lemes, também temos o auxiliar técnico Caio Carvalho.

