Atletas apucaranenses se destacam nos Jogos Escolares

Com sete medalhas conquistadas, sendo uma de ouro, três de prata e três de bronze, os atletas da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, que estudam em colégios estaduais e particulares no município, foram destaques neste final de semana durante a 67ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). A competição foi realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, e reuniu mais de 300 alunos de todo o Estado.

Apucarana foi representada por alunos dos colégios Osmar Guaracy Freire, Izidoro Luiz Cerávolo, Alberto Santos Dumont, Heitor de Alencar Furtado, Platão e São José. Mas a que se destacar que a maioria desses atletas foi revelada nas escolas municipais num projeto criado em 2014, numa parceria da Secretaria de Esportes e da Autarquia de Educação. Através desse projeto são realizados anualmente festivais no Complexo Esportivo Lagoão e circuitos de corrida de rua. Porém, as competições não ocorrem há mais de um ano e meio devido à pandemia.

Quem comemorou no Oeste do Estado foi a atleta Gabrielly Eduarda Santos Souza, de 12 anos, do Colégio Alberto Santos Dumont, que conquistou duas medalhas na competição. A ex-aluna da Escola Durval Pinto faturou ouro na prova de 2.000m e bronze na prova de 800m. Com a conquista nos JEP´s, ela está pré-convocada para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s) no Rio de Janeiro, com a competição sendo disputada de 29 de outubro a 5 de novembro.

Aluno do Colégio São José, o corredor Cauã Carlos Lucchesi da Silva, de 13 anos, ganhou medalhas de prata nas provas de 800m e de 2.000m.

Revelado no atletismo na Escola Augusto Weyand, o garoto Pedro Henrich Machado de Oliveira, de 12 anos, do Colégio Osmar Guaracy Freire, também foi destaque, pois faturou medalhas de bronze nas provas de 800m e 2.000m. Há seis anos praticando a modalidade, Pedro é tricampeão da Vinteoitinha, campeão da São Silvestrinha, e tem muitas vitórias nas corridas das escolas municipais e em provas regionais.

A aluna Madelaine Gomes da Silva, de 12 anos, do Colégio Heitor de Alencar Furtado, conquistou prata na prova de 2.000m e obteve a quarta colocação nos 800m. Ela iniciou no atletismo defendendo a Escola José Idesio Brianezi.

Os demais resultados dos apucaranenses foram os seguintes: Samuel da Silva Biz, de 13 anos (Colégio Izidoro Luiz Cerávolo), quarto lugar nos 800m e quinto nos 2.000m; José Vitor Ribeiro, de 15 anos (Colégio Izidoro Luiz Cerávolo), oitavo nos 800m e décimo nos 3.000m; Andrelize Vitória Pereira da Cruz, de 11 anos (Colégio Alberto Santos Dumont), quinto lugar nos 2.000m e sexto nos 800m); e Jady Maria Neves da Silva, de 13 anos (Colégio Platão), sétimo lugar nos 800m.

Samuel, José Vitor e Andrelize eram alunos da Escola Durval Pinto, enquanto Jady pertencia a Escola Madalena Côco.

O prefeito Junior da Femac, que nesta segunda-feira pela manhã entregou um ônibus para a Secretaria Municipal de Esportes, comemorou a conquista dos apucaranenses nos 67º JEP´s. “É muito bom ver que o esporte está voltando e melhor ainda que os nossos atletas continuam brilhando e honrando o nome da nossa cidade. Estou muito contente com o desempenho desses jovens em Cascavel, provando e mostrando que Apucarana tem tradição no atletismo. Logo teremos a retomada das demais modalidades e com certeza Apucarana ganhará mais troféus e medalhas”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse que o final de semana foi muito bom para o atletismo de Apucarana. “Os nossos atletas, os representantes de Apucarana nos Jogos Escolares do Paraná estão de parabéns pelas conquistas em Cascavel. Mesmo sem competir há mais de um ano e meio devido à pandemia eles mostraram o seu valor e o trabalho sério e eficiente que é feito na cidade trazendo sete medalhas e ainda colocando uma atleta numa competição nacional. O esporte da nossa cidade está tendo a sua retomada e logo virão mais conquistas”, disse Grillo.

O Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, em sua página no Facebook parabenizou a todos os alunos que participaram da competição, especialmente aqueles que trouxeram medalhas e agradeceu o professor Robson Antonio Desiderá, representante do NRE, bem como aos professores que acompanharam os estudantes em Cascavel.